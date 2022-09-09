ناهد فريد شوقي تضع أحمد الفِيْشاوي فِيْ مأزق بشأن فِيْلمه “رهبة”

أحرجت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، مواطنها أحمد الفِيْشاوي، بعد الكشف عَنّْ عقدها والبدء فِيْ تصوير فِيْلمها الجديد “العزة” مع المنتج أيمن يوسف، بسبب خلاف بينهما. فِيْلم “اللعبة الأمريكية” الذي كان من المقرر إنتاجه وبطولة “الفِيْشاوي”، حيث تريد ناهد الحصول على راتب الفِيْشاوي بدلاً منه بناءً على حكَمْ قضائي لصالحه.

وتواصلت “فوشيه” مع أيمن يوسف، منتج فِيْلم “رهبة” بطولة أحمد الفِيْشاوي، لمعرفة مدى تعاون شركته مع ناهد فريد شوقي، حيث قال إنه يحترم تماما القضاء وأي حكَمْ قضائي يصدره. أصحاب الحقوق، يصبح حقهم نافذ المفعول، معربين عَنّْ عدم ممانعتهم لتحويل رواتبهم من أحمد الفِيْشاوي إلَّى ناهد فريد شوقي، فِيْ حال التوصل إلَّى صيغة قانونية تقتضي تطبيق الحكَمْ الصادر من القضاء.

وبعد أيمن يوسف لم يتمكن من الإدلاء بإفادة ختامية بأن راتب أحمد الفِيْشاوي سينتقل إلَّى ناهد فريد شوقي إلَّى حين عقد الجلسات بين الدائرة القانونية فِيْ شركته والجهات القانونية المكلفة بإنفاذ العقوبة.المحكَمْة عبر أحمد. وياسر شوقي.

وقال يوسف “أيا كان قضاة القضاء فأنا على أتم الاستعداد لتنفِيْذه”.

فِيْ تفاصيل الخلاف بين ناهد فريد شوقي وأحمد الفِيْشاوي، حصل الأول على حكَمْ قضائي من محكَمْة بداية الجيزة، قضى فِيْه بالحجز على راتب الأخير، عَنّْ فِيْلمه الجديد “رهبة”. حيث اضطر “الفِيْشاوي” إلَّى دفع مبلغ مليون و 170 ألف جنيه من راتبه مقابل إنتاج شركة الإنتاج فِيْلم “الرعب”.

يأتي ذلك بعد خلاف بين ناهد فريد شوقي وأحمد الفِيْشاوي، يعود تاريخه إلَّى عام 2016، حيث خالف الأخير شروط العقد مع الأول بخصوص فِيْلم “اللعبة أمريكية” لأنه تم تصويره فِيْ الأربعين فقط. لها. مما تسبب فِيْ أضرار مادية للمنتج ناهد فريد شوقي.

وكان محامي ناهد فريد شوقي قد قال فِيْ بيان له، إن الشركة المنتجة لفِيْلم “رهبة” أبلغت بقرار المحكَمْة، مشيرا إلَّى أنه فِيْ حال صدور قرار كاذب، فإن الشركة التي يمثلها أيمن يوسف ستتحمل المسؤولية. دفع هذا المبلغ بالإضافة إلَّى التعويض اللازم.

وأضاف الوكيل القانوني فِيْ بيانه أن المنتج ناهد فريد شوقي لن يتردد فِيْ تقنين راتب الفِيْشاوي عَنّْ أي عمل يمكن لأي شركة إنتاج أن تباشر به حتى يستوفى كامل المبلغ المستحق له.

يذكر أن المنتج ناهد فريد شوقي تقدم خلال الساعات الماضية بشكوى إلَّى نقابة المهن التمثيلية يطالب فِيْها بمعاقبة أحمد الفِيْشاوي على ما فعله وتكبد شركة إنتاجه خسائر مالية بعد خلاف. خلال الفِيْلم “اللعبة أمريكية”.