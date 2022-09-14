ناهد فريد شوقي تهاجم محمد رمضان أفلامك فساد.. وأعطت الجرأة للقتل

رد المنتج المصري، ناهد فريد شوقي، على الفنان محمد رمضان، بعد أن قارن الأخير نفسه بوالده الراحل الممثل فريد شوقي، وقال إن فِيْلم “حميدو” الذي جسد الأخير على أنه بطل الرواية، هُو أكثر عَنّْفا. ويعزز الجريمة.

واتهمت ناهد الأفلام الرمضانية بجسارة الناس فِيْ القتل فِيْ الشوارع، قائلة فِيْ رسالتها “الشيء الأكثر جرأة فِيْ مواجهة محمد رمضان لمواجهة المقارنة بين فِيْلم حميدو الذي لا يزال فِيْ أذهان الجماهِيْر رغم مرور 70 عاما. سنوات، وعبده موتا الذي ينتهِيْ به الأمر فِيْ ذهن المشاهد بمجرد عرضه “.

وأضاف “أترك المقارنة للنقاد والجمهُور. أنصحك رمضان ألا تعرض وتقارن أفلام والدي الفنان الكبير الذي خدم المجتمع وغير القوانين وأفلامك التي أدت إلَّى فساد الأخلاق والذوق وأدى إلَّى الجرأة على القتل فِيْ الشوارع “.

وكان الفنان محمد رمضان قد قال فِيْ تصريحات تليفزيونية “أول عمل لفريد شوقي كان حميدو، وكان تاجر مخدرات، وكان يرتكب فعلًا فاضحًا مع فنانة أثناء الدور وبعد حملها قتلها. مات عبده.

قِصَّة فِيْلم “حميدو”

يذكر أن فِيْلم حميدو أنتج عام 1953، وأخرجه نيازي مصطفى وبطولة فريد شوقي، وهدى سلطان، وتحية كاريوكا، ومحمود المليحي، وماري منيب، ومنير الفنجري، وعبد المنعم إسماعيل، وعبدالمجيد شكري، ومحسن. حسنين، حسين حامد، محمد الحلو.

يسلط هذا الفِيْلم الضوء على دور المخدرات فِيْ مجتمعاتنا وما تشكله من مخاطر على حياة الإنسان بالتحلل والتفكك. حميدو (فريد شوقي) يعمل صيادًا فِيْ البحر ولكنه يتعامل أيضًا مع المخدرات فِيْ البحر.

حميدو وسعدية (هدى سلطان) يعيشان قِصَّة حب رائعة، لكن الأستاذ قرش (محمود المليجى) لا يتركهما وحيدين. حميدو يعلمه درسا قاسيا لما فعله مع سعدية ويتصاعد الصراع وتتواصل الأحداث.

اتهامات لشركات ونجوم مصرية بنشر العَنّْف بعد انتشار جرائم القتل

بعد ارتكاب العديد من الجرائم بحق الفتيات وتحديداً فِيْ مصر، اشتعلت النيران فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي بالممثل محمد رمضان، خاصة قبل انتشار صورة أحد الجناة وهُو يحمل سيفاً للتباهِيْ به، على غرار مشاهد الفِيْلم التي قدمها الفنان محمد. اشتهر رمضان بأدوار البلطجة فِيْ العديد من أعماله.

وعبر المغردون على تويتر عَنّْ استيائهم من الفن الهابط الذي انتشر فِيْ المجتمع والمليء بصورة المتنمر والمتنمر فِيْ البطولة، داعين إلَّى مقاطعة الأعمال الفنية التي تنقل مفاهِيْم غير القيم الاجتماعية المصرية، خاصة. فِيْ ضوء. من انتشار جرائم مماثلة.