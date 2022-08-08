نايف بن سلطان بن محمد الكبير رئيسًا لمجلس إدارة المراعي

أعلنت شركة المراعي تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين سليمان بن عبدالقادر المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

تفاصيل بيان المراعي

وقالت الشركة في بيان عبر موقع السوق المالي- تداول- أن ذلك جاء بناء على نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 ذو القعدة 1444 الموافق 14 يونيو 2022 م، والتي شارك فيها أعضاء مجلس الإدارة. تم انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورتهم الجديدة التي بدأت في 7 أغسطس 2022 م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 6 أغسطس 2025.

تشكيل اللجان المتخصصة

كما تضمن البيان تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة عمار بن عبد الواحد الخضيري وعضوية الأمير سعود بن سلطان بن محمد الكبير وبدر بن عبدالله العيسى وحسام بن علي القرشي.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر، وتم تعيين سكرتير لمجلس الإدارة، وكذلك ممثلين عن الشركة في هيئة أسواق المال وبورصة المملكة العربية السعودية (تداول). .