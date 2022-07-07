نبأ سار في الأهلي قبل مباراة فيوتشر

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداد لاعب الأحمر أحمد عبد القادر قبل مواجهة المستقبل في الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المستقبل، يوم الاثنين 12 يوليو، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً، ضمن مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي وي السلام”. .

وقال طبيب الأهلي للموقع الرسمي “أحمد عبد القادر تعافى من إصابته العضلية الأمامية بعد إتمام برنامج التأهيل الذي نفذه خلال الفترة الماضية”.

وأكد أن عبد القادر جاهز طبيا للمباراة القادمة أمام فوتورو، ومشاركته مستمرة وفق رؤية الجهاز الفني.

وشارك لاعب وسط الفريق أحمد عبد القادر في تدريبات المجموعة التي أقيمت يوم الخميس على استاد تاتش بالجزيرة.

استأنف الأهلي التدريبات، اليوم الخميس، على ملعب تاتش بالجزيرة، بعد الاستراحة السلبية التي تلقاها اللاعبون أمس.

ويستمر غياب الخمسة أكرم توفيق وعمار حمدي وميشيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد عن فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل بسبب الإصابة.