ارتفعت أسعار العقود الفورية لبن أرابيكا لليوم الثالث على التوالي فِيْ بورصة نيويورك يوم الجمعة.

جاء هذا الارتفاع مع استمرار انخفاض المخزونات وإعلان أكبر محمصة قهُوة فِيْ أوروبا عَنّْ استمرار الطلب القوي على السلعة.

ثالث أدنى مستوى

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر العقود الآجلة لبن أرابيكا ارتفع اليوم بنسبة 1٪ إلَّى 2.324 دولار للرطل، وهُو أعلى مستوى له فِيْ سبعة أيام، بينما تم سحب 30168 عبوة قهُوة من مستودعات بورصة السلع إنتركونتيننتال فِيْ لندن، مما رفع إلَّى ثالث أدنى مستوى منذ بداية القرن الحالي.

أدى سوء الأحوال الجوية فِيْ البرازيل، أكبر منتج للبن فِيْ العالم، إلَّى انخفاض الإنتاج العام الماضي. الآن مؤشرات إنتاج البن فِيْ كولومبيا وهندوراس مخيبة للآمال.

فِيْ الوقت نفسه، قال جوزيب بافازا، نائب رئيس شركة القهُوة الإيطالية العملاقة لافاتزا، فِيْ مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة، إنه مع عودة الموظفِيْن إلَّى العمل من مكاتبهم بعد فترة العمل من المنزل بسبب فِيْروس كورونا المستجد. جائحة، سيستمر الطلب القوي على القهُوة.

وقال لافاتزا “على الرغم من ارتفاع الأسعار، لا يزال الطلب على القهُوة قويا”. “السوق انتعش بعد الانهِيْار خلال فترة الوباء”.

فِيْ غضون ذلك، تراجعت أسعار السكر الخام بنسبة 0.6٪، فِيْما استمرت أسعار القطن فِيْ الانخفاض وسط مخاوف مستمرة من تراجع الطلب.

تهِيْمن القهُوة

سيطرت القهُوة على المزاج العالمي للمشروبات لعدة قرون، حيث شكلت بمرور الوقت محركًا اقتصاديًا مستقلًا فِيْ حد ذاته للبلدان والشركات والمؤسسات.

على الرغم من التحديات الكبيرة المرتبطة بالقهُوة على مستوى الزراعة والتحديات المناخية، إلا أنها تواصل التوسع من المصدر إلَّى المصب.

وفقًا لتقرير القهُوة العالمي الصادر عَنّْ Research and Markets، بلغ حجم سوق البن العالمي فِيْ عام 2022 حوالي 108 مليار دولار.

الدول المنتجة

على الرغم من أن القهُوة هِيْ ثالث أكثر المشروبات استهلاكًا فِيْ العالم، بعد الماء والشاي، حيث يتزايد الطلب على حبوب البن فِيْ كل مكان تقريبًا، إلا أن العديد من مستهلكي القهُوة لا يعرفون من أين تأتي حبوب القهُوة المطحونة لإعداد تلك القهُوة الساخنة.

وبحسب رصد موقع “فِيْجوال كابيتالست” الأمريكي المتخصص فِيْ البيانات والإحصاءات، فإن 5 دول فقط استحوذت على حوالي 75٪ من إنتاج البن حول العالم خلال عام 2022، بينما تنتج أكثر من 70 دولة حول العالم.

البرازيل هِيْ أكبر منتج للبن فِيْ العالم، وتنتج وحدها 37.4٪ من إمدادات البن فِيْ العالم، أي أكثر من 3 ملايين طن.

تتمتع العديد من المناطق فِيْ البرازيل بمناخ مناسب تمامًا لزراعة البن. تغطي مزارع البن حوالي 27000 كيلومتر مربع من البرازيل، يقع معظمها فِيْ ميناس جيرايس وساو باولو وبارانا.

تتمتع البلاد أيضًا بنفوذ كبير فِيْ إنتاج البن لدرجة أن أكياس الخيش التي يبلغ وزنها 60 كجم والتي كانت تستخدم تاريخيًا لتصدير الحبوب من البرازيل لا تزال هِيْ المعيار العالمي لقياس الإنتاج والتجارة.

أما بالنسبة لفِيْتنام، فهِيْ تمثل أكثر من 40٪ من إنتاج العالم من حبوب الروبوستا، بينما يمثل إجمالي إنتاجها 17.1٪ من إنتاج العالم من البن، 1.7 مليون طن فِيْ عام 2022.

وفقًا لتقرير موقع الويب الأمريكي، تمثل كولومبيا 8.4٪ من الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 858 ألف طن، بينما تمثل إندونيسيا 7.1٪ من الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 720 ألف طن.