نبض الأجيال.. تردد قنوات طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات وسهيل وطريقة ضبطه على الرسيفر

تعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم العديد من البرامج التربوية للأطفال وأيضًا الأناشيد الدينية وغيرها ، وقد نجد أن هناك العديد من القنوات لقناة طيور الجنة وتم تغيير تردداتها الأمر الذي جعل الكثير من الأمهات يبحثن عن تردد قنوات طيور الجنة الجديدة من أجل إفادة أبنائهن بالمحتوى الذي تقدمه هذه القنوات.

تردد قنوات طيور الجنة الجديد

إذا كنت متابعًا لقنوات طيور الجنة ولم تتمكن من الوصول إليها بسبب التغيير في تردداتها ، فيمكنك الوصول إلى الترددات الجديدة لها ، حيث نقدمها لك على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على نايل سات

في حال كان القمر الصناعي لجهازك نايل سات:

اضبط القناة على ترددها 11258

استقطاب القناة أفقي.

اضبط ترميز القناة على 27500

عامل التصحيح هو 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 عرب سات

إذا كان القمر الصناعي الخاص بجهازك هو عربسات ، فافعل بالضبط ما يلي:

اضبط القناة على التردد 11310.

استقطاب قناة الراسي.

اضبط ترميز القناة على 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد سهيل سات

في حالة كون القمر الصناعي الخاص بك هو سهيل سات ، قم بما يلي بالضبط:

تردد القناة 11310.

استقطاب قناة الراسي.

اضبط ترميز القناة على 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية تثبيت قنوات طيور الجنة على الريسيفر

وإليك أسهل طريقة لتثبيت الترددات الجديدة لقنوات طيور الجنة بكل سهولة كما يلي:

استخدم جهاز التحكم عن بعد لجهاز الاستقبال أولاً.

ثم انتقل إلى زر الخيارات.

ثم اختر زر التثبيت اليدوي.

بعد ذلك أدخل التردد الجديد للقناة حسب نوع القمر الخاص بك.

ثم أدخل جميع المعلومات المطلوبة منك.

ثم اضغط على زر موافق.

بينما يتعين عليك الانتظار بضع دقائق ، ستجد جميع القنوات أمامك.

وفي ختام المقال حول تردد قنوات طيور الجنة الجديد قدمنا ​​لكم ترددات نايل سات وعرب سات وسهيل سات ، كما قدمنا ​​طريقة تثبيت القنوات المعروفة باسم طيور الجنة. ويجب عليك تعديلها فورًا لتعليم أطفالك من خلال هذه البرامج المستهدفة التي توفرها لمشاهديها.