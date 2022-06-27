نبوءة النبي محمد حول فتح القسطنطينية

نبوءة النبي محمد بفتح القسطنطينية – منذ عهد معاوية بن أبي سفيان، جرت محاولات عديدة لفتح القسطنطينية ليكون صاحب الأخبار النبوية السارة بأن النبي – أن الصلاة والصلاة صلى الله عليه وسلم له – بشر بقوله “لفتح القسطنطينية. هو” محمد الفاتح “نجل السلطان العثماني مراد الثاني.

نبوءة النبي محمد عن فتح القسطنطينية

“Muhammad” fils du sultan “Murad II” est né le 27 Rajab 835 AH, et il a grandi sous le patronage de son père, le sultan “Murad II”, le septième sultan de l’Empire ottoman, qui a travaillé à son التربية. وتهيئته ليكون يليق بمنصب السلطان ويؤدي مسؤولياته، وقرأ حديث الرسول، وتعلم الفقه الإسلامي.

بعد وفاة والده السلطان مراد الثاني، تولى “محمد الفاتح” عرش الإمبراطورية العثمانية، وكان شابًا في العشرين من عمره، مليئًا بالحماس والطموح، يفكر في افتتاح مدينة “القسطنطينية” عاصمة الدولة البيزنطية، وهذا الحلم سيطر على مشاعر “محمد الفاتح”، فاقصر حديثه على مسألة الفتح، ولم يسمح لأحد يجلس معه أن يتحدث عن غير هذا الموضوع.

كانت الخطوة الأولى لتحقيق هذا الحلم السيطرة على مضيق “البوسفور” من أجل منع “القسطنطينية” من الوصول إلى أي مساعدة من أوروبا، فقام ببناء حصن كبير على الجانب الأوروبي من مضيق “البوسفور”. شارك بنفسه بعد ثلاثة أشهر، تم بناء القلعة المعروفة باسم “رم”، ومقابلها على الجانب الآخر من “البوسفور” وقفت قلعة “الأناضول”، ولم يعد من الممكن أن تمر أي سفينة دون إذن. القوات العثمانية.

في غضون ذلك استطاع مهندس لامع أن يصنع للسلطان “محمد الفاتح” عدد من المدافع منها مدفع عملاق لم يسبق له مثيل من قبل. كان من أقوى الرجال، وكان هذا المدفع العملاق يسمى “المدفع الملكي”.

وبعد أن أكمل السلطان “محمد” استعداداته سار برفقة جيشه المؤلف من 265 ألفًا من سلاح الفرسان إلى أن فرض حصاره على “القسطنطينية”. بدأت المدافع العثمانية في إطلاق قذائفها على أسوار المدينة المحصنة دون انقطاع ليلاً ونهاراً. ليلاً، وكان السلطان يفاجئ عدوه من حين لآخر بخطة جديدة في فنون الدفاع عن النفس حتى تتفكك أعصاب المدافعين عن المدينة وتنهار قواهم.

نجحت القوات العثمانية، فجر الثلاثاء 20 جمادى الأولى 827 هـ، في اقتحام الأسوار وتحريك مدافعيها غير القادرين على الصمود، واضطروا إلى الفرار والفرار. ترفرف الأعلام العثمانية من على الجدران ويتدفق الجنود على المدينة مثل السيول المتدفقة.

بعد أن أكملت القوات العثمانية احتلال المدينة، ركب السلطان “محمد” الذي كان يُدعى منذ ذلك الوقت “محمد الفاتح” على ظهر جواده في موكب كبير وخلفه وزراءه وقيادات جيشه وسط هتافاتهم. الجنود الذين ملأوا الساحة “إن شاء الله يحيا سلطاننا يحيا سلطاننا

واستمر موكب السلطان حتى وصل إلى كنيسة “آيا صوفيا” حيث اجتمع أهالي البلدة، وبمجرد أن سمعوا بوصول السلطان “محمد الفاتح” سجدوا وركعوا، وارتفعت أصواتهم باكية وصرخات، لا يعرفون مصيرهم وماذا سيفعل بهم السلطان “محمد الفاتح”.

ولما وصل السلطان نزل عن جواده وصلى ركعتين شاكرا الله على أن ينصره. ثم ذهب إلى أهل المدينة وكانوا لا يزالون في حالة جيدة، فقال لهم قوموا قوموا، فأنا السلطان محمد. آمن لحياتك وحرياتك “.

ثم أمر السلطان “محمد الفاتح” بتحويل الكنيسة إلى مسجد وسمح للصلاة للمرة الأولى، ولا تزال تُعرف اليوم بمسجد “آيا صوفيا”، وبعد ذلك اشتهرت في اسطنبول.

تصرف السلطان مع أهالي المدينة بأسلوب من الرحمة والتسامح يتسم بما يأمرنا به الإسلام، فأمر جنوده بمعاملة الأسرى معاملة حسنة وأن يعاملوهم بالحب، وقد فدى بنفسه العديد من الأسرى بنفسه. المال، وسمح لمن غادر المدينة أثناء الحصار بالعودة إلى ديارهم.

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حقق “محمد الفاتح” هذا الإنجاز العظيم وهو في الثالثة والعشرين من عمره، وكان دليلاً على عبقريته العسكرية المبكرة، وبالتالي استحق الخبر من الرسول – صلى الله عليه وسلم – لمن قهر هذا. المدينة القديمة.