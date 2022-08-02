نبيلة عبيد ترقص على أنغام “نمت ننة” لـ روبي

أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عَنّْ إعجابها بأغاني مواطنتها روبي لصيف 2022، من خلال مقطع فِيْديو يتضمن عدة مشاهد لرقصاتها الشهِيْرة فِيْ أفلامها، وفِيْ الخلفِيْة أغنية جديدة لها. روبي، “نوميت نانا”، التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

شارك عبيد مقطع الفِيْديو عبر حسابه على Instagram وعلق “لقد نمت بسبب الدواء والحب بيننا لا يكلمني، سيكا لا تسمح لي بالدخول لمدة عام”.

وحظي مقطع الفِيْديو برد فعل كبير من جمهُور نبيلة بتعليقات تقول “مقطع الأغنية الأصلي يذكرني بفِيْلم حارة برجوان، وهُو نفس لون المغسلة”. و “فنانة رائعة من الأيام الخوالي”. و “أحلى غنت ورقص ومثل، وأنتظرك بأعمال جديدة”.

وأغنية “نمت نانا” لروبي، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والفِيْديو كليب من إخراج خالد مختار، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها ونسب مشاهدة عالية فِيْ وقت قياسي. .

كَمْا وثقت نبيلة عبيد، قبل أيام، مجموعة مقاطع من أشهر أفلامها، على أحدث أغاني الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي، فِيْ مقطع فِيْديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام.

وكشف عبيد عَنّْ أسباب حبه لهِيْفاء قائلاً “أحب هِيْفاء وهبي … أحب حبها للحياة ورميها وإطلالتها الجميلة بكل روعتها ومتابعتها للأزياء العالمية …” تعال وانظر واسمع هِيْفا … الليل أحلى من التفاح اللبناني “.

وحظي مقطع الفِيْديو بإعجاب العديد من نجوم الفن والمشاهِيْر منهم غادة عبد الرازق ورانيا محمود ياسين والعديد من محبي الفنانة المصرية. وكتب أحدهم “والله علمتنا الجمال والأناقة وحب الحياة، ونحب جميع أعمالك وأناقتك وجمالك حبي من قلبي ❤️😘😘❤️😘”.

كَمْا أعربت الفنانة المصرية عَنّْ إعجابها بأغنية الفنانة أصالة نصري “غلبان”، واصفة إياها بـ “الرائعة بكل معَنّْى الكلمة”، مشيدة بصوت أصالة “القوي والجميل”.

نشر عبيد عبر حسابه على إنستجرام مقطع فِيْديو وثق فِيْه أغنية “غلبان” فِيْ العديد من صوره فِيْ أعماله، وأرفق الفِيْديو بتعليق وصف فِيْه الأغنية بأنها تعبير عَنّْ موقف خاص أصالة. قد يكون له. من ذوي الخبرة فِيْ الواقع، مشيرًا أيضًا إلَّى أنه كان يتطلع إلَّى بقية الأغاني الموجودة فِيْ الألبوم.

وكتبت الفنانة المصرية “أغنية أصالة الجديدة غلبان رائعة بكل ما تعَنّْيه الكلمة من معَنّْى، وتعبر عَنّْ حالة خاصة ربما عاشتها أصالة على أرض الواقع،” ألبوم “أنا حر”.