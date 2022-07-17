نبيلة عبيد تستذكر الراحل يوسف شعبان فِيْ يوم ميلاده.. وتوجه رسالة

استذكرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد الفنان الراحل يوسف شعبان، بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات عاطفِيْة.

شارك عبيد، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مقطع فِيْديو وثق فِيْه وظيفة توحدهم، وأرفقها بتعليق عبر فِيْه عَنّْ شوقه للراحل يوسف شعبان، مبينًا أنه يستمتع بالعمل معه. . له خاصة فِيْ فِيْلم “الكشف المخفِيْ” الذي لعب فِيْه أكبر أدواره، حيث طالب المتابعين بالدعاء بالرحمة والمغفرة.

وكتب الفنان المصري “ذكرى فنان عظيم وقادر محبوب من قبل الملايين النجم الراحل يوسف شعبان، شاركنا سوية فِيْ سلسلة من الأعمال الفنية التي صنفت ضمن كلاسيكيات السينما المصرية ومنها فِيْلم” كشف المخفِيْ “.، والذي لعب فِيْه أحد أكبر أدواره على الشاشة الكبيرة.

وأضافت “أحببت العمل معه، واليوم فِيْ عيد ميلاده نصلي لرحمته ونقول نفتقدك يا ​​جو”.

وتلقت نبيلة عبيد التعازي والتعازي من عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عَنّْ آلامهم لفقدان فنان كبير مثله، داعيةً الرحمة، سائلين الله الصبر والعزاء لأسرة الفقيد.

توفِيْ الفنان يوسف شعبان، يوم الأحد 28 فبراير 2022، عَنّْ عمر يناهز 90 عاما، بعد إصابته بمرض إصابته بفِيْروس كورونا، وكان آخر أعماله مسلسل “ملك الجدعانة”. الذي لم ينته من تصوير كل مشاهده.

تنوعت أدوار يوسف شعبان بين “الباشا، الوزير، الأرستقراطي، الفلاح، الصعيدي، البدوي وغيرهم”، فِيْما تجاوزت أعماله السينمائية 100 فِيْلم آخرها كان “الهرم الرابع” عام 2016.

ومن أهم أعماله “ميرامار، والدة العروس، للرجال فقط، وثن الجماهِيْر، وزوجتي هِيْ المديرة العامة”، ولكن من أهم أعماله التي بقيت فِيْ ذاكرة الجمهُور العربي مسلسل “مال وأولاده”.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل يوسف شعبان تزوج فِيْ بداية حياته من الفنانة ليلى طاهر، واستمر زواجهما 4 سنوات فقط، ثم تزوج من ابنة الأميرة فوزية نادية إسماعيل، وأنجب منها ابنتها سيناء. . وكان آخر زواج لها من الكويتية إيمان الشريان وأنجبت منها ولديها زينب ومراد.