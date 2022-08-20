نبيلة عبيد تستذكر عادل أدهم بفِيْديو جمعهما فِيْ فِيْلم “الراقِصَّة والطبال”

استذكرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد الفنان الراحل عادل أدهم بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بـ “أحد عمالقة السينما المصرية”، متمنية له الرحمة والمغفرة.

ونشر عبيد عبر حسابه على انستجرام مقطع فِيْديو لفِيْلم “الراقِصَّة والطبل” الذي جمعه الراحل عادل أدهم، وأرفقه بتعليق عبر عَنّْ ألمه عَنّْد انفصالهما، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن ينساها. أدوار وأفلام جميلة، كَمْا تذكرت الشخصية التي ظهرت من خلالها أمام الجمهُور فِيْ الفِيْلم.

وكتب الفنان المصري عادل أدهم الكبير، أحد عمالقة السينما المصرية، الذي ينسى أدواره وأفلامه الجميلة، فِيْ الراقِصَّة وعازف الدرامز كان سيستمتع بالتمثيل معه، وسيستمتع بمشاهدته أكثر. وقام بدور الشخصية، وحضر وظيفته قبل التصوير رحمه الله “.

وتلقى عبيد التعازي من المعجبين، طالبين الرحمة له، كَمْا عبروا عَنّْ حزنهم وشوقهم له، خاصة فِيْ أدواره السينمائية.

توفِيْ الفنان المصري عادل أدهم عام 1996، عَنّْ عمر يناهز 67 عامًا، وكان سبب وفاته وجودًا قويًا للماء فِيْ الرئتين، مما تسبب فِيْ حدوث التهاب مرير واكتشاف سرطان العظام، ثم توفِيْ. حالما أعطوه حقنة مخدرة فِيْ ظهره.

حصل أدهم على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية، منها من الهِيْئة العامة للسينما، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وكذلك الجمعية المصرية للتصوير السينمائي، وفِيْ عام 1985 حصل على جائزة فِيْ مهرجان لوس أنجلوس السينمائي العربي. فِيْ امريكا.

تم تكريم الفنانة المصرية فِيْ مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1994 وفِيْ المهرجان القومي الثاني للسينما المصرية عام 1996.

كَمْا أطلق عليه لقب “أمير السينما المصرية”، حيث برع فِيْ جميع الأدوار التي قدمها، وكانت أبرز أدواره فِيْ فِيْلم “الغريب” مع الممثلة سناء جميل.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض فِيْ دراما رمضان 2022، إخراج وائل إحسان، والتي تطورت فِيْ إطار كوميدي عَنّْ “عصمت وكريمة وجميلة”. “، ثلاث نساء وقعَنّْ ضحية احتيال بسبب فِيْلا قررن شرائها. .

وكشفت عبيد، خلال تصريح لها فِيْ وقت سابق مع “العرب اليوم”، سبب خروجها من الدراما الرمضانية فِيْ العامين الماضيين، مشيرة إلَّى أن الظروف التي مرت بها معظم الدول فِيْما يتعلق بانتشار فِيْروس كورونا جعلتها تقرر ذلك. امش بعيدا. مؤقتا.

قالت إنها تتلقى العديد من العروض للظهُور مرة أخرى فِيْ الدراما، لكنها ترفض خوفًا من الظروف التي قد تصاحب المسرحية، إلا أنها لا تعرف ما قد يؤدي إليها رغم الهدوء الحالي.