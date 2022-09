أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عَنّْ إعجابها بأغنية سعد لمجرد “الحلاق”. ووصفها بأنها “جميلة ومبهجة” وشكرها على ظهُورها على شاشة التلفزيون فِيْ أحد مقاطع الفِيْديو الخاصة به، مع مشهد من فِيْلمه “الراقِصَّة والطبل”.

ونشر عبيد عبر حسابه على “انستجرام” مقطع فِيْديو وثق فِيْه أغنية “الحلاق”، وكتب فِيْه أغنية سعد المجرد الجديدة “الحلاق”، كتبها الشاعر تامر حسين، وحديثه. الملحن عزيز الشافعي جميل جدا وفِيْ جو رائع حبه “.

وتعليقًا على ظهُوره، أضاف “بالطبع بعث سعد لمجرد برسالة إعجاب وتحيات فِيْ مقطع الفِيْديو الخاص بالأغنية، والتي تضمنت مشهدًا من أفلامي The Dancer and the Drummer على خلفِيْة أهرامات مصر العظيمة.

وتداعت التعليقات من المعجبين الذين أكدوا كلام عبيد معربا عَنّْ إعجابهم بأغنية سعد المجرد الجديدة، كَمْا أشادوا بظهُور الفنانة فِيْ مقطع الفِيْديو، معتبرين أنها تضفِيْ عليه شخصية جميلة.

أغنية “الحلاق” من كلمات تامر حسين، وألحان إيزي الشافعي، وقد تجاوزت الأغنية حاجز المليون تيار منذ إطلاقها.

يشار إلَّى أن الفنان سعد لمجرد كان قد ذكر سابقا فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية أن الفنانة نبيلة عبيد هِيْ إحدى السيدات التي يرغب فِيْ مقابلتها فِيْ إحدى أغانيها الممثلة فِيْ فِيْديو كليب، بالإضافة إلَّى الفنانة منى واصف. .

ورد عبيد على المجرد حينها ونشر ذلك المقطع من العرض، وكتب معلقا على حديثه “الجمال فوق الكلمات، وسعد المجرد يتميز بجماله وذوقه وخطوطه الرقيقة. الأغاني و الله دائما معك و يوفقك “.

من جهة أخرى، كان آخر عمل للفنانة نبيلة عبيد، مسلسل “سكر زيادة”، الذي عُرض فِيْ دراما رمضان 2022، إخراج وائل إحسان، ودارت أحداثه فِيْ إطار كوميدي حول “عصمت،” كريمة وجميلة “، وهن ثلاث سيدات وقعَنّْ ضحية احتيال بسبب فِيْلا قررن شرائها.

كشفت عبيد، خلال تصريح لها قبل الفوشيه، أن سبب ابتعادها عَنّْ دراما رمضان خلال العامين الماضيين كان ؛ بسبب الظروف التي مرت بها معظم الدول فِيْما يتعلق بانتشار فِيْروس كورونا.

قال إنه تلقى العديد من العروض للظهُور مرة أخرى فِيْ الدراما لكنه يرفض ؛ خوفًا من الظروف التي قد تصاحب العمل، بصرف النظر عَنّْ حَقيْقَة أنه لا يعرف ما يمكن أن يحدث على الرغم من حالة الهدوء الحالية.