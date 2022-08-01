نبيلة عبيد توثق فِيْديو يجمعها بسعيد صالح فِيْ ذكرى وفاته نفتقد الضحكة

استذكرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، الفنان الراحل سعيد الصالح، بمناسبة ذكرى وفاتها، بكلمات مؤثرة.

نشر عبيد، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، مقطع فِيْديو لفِيْلم “توت توت” الذي جمعه المرحوم سعيد صالح، وأرفقه بتعليق عبر فِيْه عَنّْ حزنه العميق على انفصالهما، مبيناً أن وغاب فِيْ غيابه عَنّْ الابتسامة والمواقف الجميلة، متذكرا الشخصية التي ظهر من خلالها أمام الجمهُور فِيْ الفِيْلم.

وكتبت الفنانة المصرية “فِيْ هذا اليوم غادر الصديق والزميل العزيز سعيد صالح عالمنا وذهب إلَّى مبتكره، وكانت جوانا حزينة للغاية لرحيله، وفِيْ كل يوم فِيْ غيابه أفتقد الضحك والابتسامة. المواقف الحلوة.

وأضاف “هذا مشهد ترَابِطْ من فِيْلم Toot Toot الذي لعب فِيْه سعيد صالح دورًا رائعًا ورائعًا، ومن أسباب نجاح الفِيْلم أمسية جميلة تخليدًا لذكراه”. رجل وسيم.”

وتلقى عبيد تعازي المتابعين، سائلين الرحمة والسعادة لأهل الفقيد الذين عبروا عَنّْ حزنهم وشوقهم له.

توفِيْ الفنان المصري سعيد صالح عام 2014، عَنّْ عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

جدير بالذكر أن المرحوم سعيد صالح قال دائمًا إن السينما المصرية أنتجت 1500 فِيْلم، وكان نصيبه الثلث، حيث ظهر فِيْ أكثر من 500 فِيْلم وأكثر من 300 مسرحية.

حصل صالح على شهادة البكالوريوس فِيْ الآداب عام 1960، ثم عمل فِيْ المسرح وأكد ارتباطه بالمسرح وتعلقه به، واصفًا نفسه بـ “المسرح”.

من أشهر أعماله التي تركت بصمتها فِيْ الدراما المصرية والعربية على حد سواء “الأولاد يكبرون 1979″، “مطلوب ميت أو حي 1984″، “المشاغبون فِيْ الجيش 1984″، العرضة حلجي فِيْ خداع 1987. حالة “،” المرأة مع الشيطان 1989 “،” سقوط بئر السبع 1994 “.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض فِيْ دراما رمضان 2022، إخراج وائل إحسان، والتي تطورت فِيْ إطار كوميدي عَنّْ “عصمت وكريمة وجميلة”.، وهن ثلاث نساء وقعَنّْ ضحية احتيال بسبب فِيْلا قررن شرائها.