نبيلة عبيد تُبدي إعجابها بأغنية “غلبان”.. وهكذا وصفت صوت أصالة

أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عَنّْ إعجابها العميق بأغنية الفنانة أصالة نصري “غلبان”، واصفة إياها بـ “الرائعة بكل ما فِيْ الكلمة من معَنّْى”، مشيدة بصوت أصالة بـ “الجميل والقوي”. .

نشر عبيد عبر حسابه على إنستجرام مقطع فِيْديو وثق فِيْه أغنية “غلبان” فِيْ العديد من صوره فِيْ أعماله، وأرفق الفِيْديو بتعليق وصف فِيْه الأغنية بأنها تعبير عَنّْ موقف خاص أصالة. قد يكون له. من ذوي الخبرة فِيْ الواقع، مشيرًا أيضًا إلَّى أنه كان يتطلع إلَّى بقية الأغاني الموجودة فِيْ الألبوم.

وكتبت الفنانة المصرية، “أغنية غلبان الجديدة لأصالة رائعة بكل ما فِيْ الكلمة من معَنّْى، وتعبر عَنّْ حالة خاصة ربما مرت بها أصالة على أرض الواقع. البوم أنا حر”.

واكتظت التعليقات بالمتابعين الذين أكدوا كلام عبيد، معربين عَنّْ إعجابهم بأغنية أصالة الجديدة.

وكانت الفنانة أصالة نصري قد بعثت فِيْ وقت سابق برسالة شكر لمبدعي أغنيتها الجديدة “غلبان”، تمدح فِيْها منة القيعي التي وصفتها بـ “الشاعرة الشجاعة”، والملحن إيهاب عيد الواحد. “الشاطر”، مشيراً إلَّى أنه رسم أداء الأغنية فِيْ مخيلته.

وكتب الفنان السوري “أشكرك على الفرحة التي أغلقتني بها بنجاح غلبان. لقد رسمت أدائه بخيالي وذهبت إلَّى الاستوديو عدة مرات لنقل كل كلمة بطريقة جديدة عَنّْ كل ما غنيت. عليهم اخذت الكثير من العبارات التي اعجبتك والموزع ايضا احمد طارق كان الله فِيْ التجديد الذي برع فِيْه.

واختتمت أصالة تعليقها قائلة “شكراً لكل من ساهم فِيْ صنع هذه الأغنية الذي فعل أهم شيء فِيْ العالم وهُو سعادتك. يارب كل أيامك فرح وعيد وفن وحب وصحبة حلوة”.

وأغنية “غلبان” من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع الموسيقار أحمد طارق يحيى، وتجاوزت الأغنية 9 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها، ووضعت أصالة فِيْ المقدمة. يوتيوب.

يشار إلَّى أن الفنانة أصالة نصري كانت قد أعلنت فِيْ تصريحات تلفزيونية أنها تحضر دويتو جديد مع الفنان رامي صبري، كَمْا أكدت أنها سجلت دويتو جديد مع الفنانة أسماء لمنور.