نبيلة عبيد ونادية الجندي تتصالحان على المسرح.. ويحيى الفخراني مصالحة وطنية

استغلت الفنانتان المصريتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، مناسبة مهرجان القاهرة الدرامي، الذي افتتح أولى جلساته مساء الأربعاء، لتوثيق المصالحة بينهما، بعد تبادل الأحضان والقبلات عَنّْد تسلمها شرفكَمْا. رئيس المهرجان النجم يحيى الفخراني.

وعلق الفخراني على مشهد المصالحة الذي بدأه عبيد بقوله “المصالحة الوطنية” التي أجبرت جميع الحاضرين على النهُوض من مقاعدهم احتراما للعاطفة والمحبة بين النجمين، وصفقوا لهما.

ترجع بوادر الأزمة بين عبيد والعسكريين إلَّى تصوير مسلسل “سكر زيادة”، نتيجة الخلاف حول دور الفضاء وترتيب الأسماء فِيْ العَنّْاوين.

أحداث مسلسل “سكر زيادة”

تدور أحداث مسلسل “سكر زيادة”، الذي عُرض فِيْ دراما رمضان 2022، فِيْ إطار اجتماعي فكاهِيْ، حول ثلاث سيدات وقعَنّْ ضحية عملية احتيال لفِيْلا قررن شراءها، واضطررن للعيش. مع الوضع الحالي أو جعل أحدهم يستحوذ على القرية.

وضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري أبرزهم نبيلة عبيد، حلا فاخر، نادية الجندي، سميحة أيوب، مي الغيطي، فضلا عَنّْ ظهُور مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم طارق عبد العزيز.، لقاء هنادي مهنا ومصطفى أبو سريع وأحمد السقا والخميسي.

نادية الجندي وجلسات تصوير

من ناحية أخرى؛ أثارت الفنانة نادية الجندي ضجة بين رواد الموقع الإعلامي مؤخرًا بسبب تعرضها لالتقاط صور ظهرت فِيْها بملامح شبابية واتهامها باستخدام برنامج فوتوشوب لتعديل ملامحها.

وازداد الجدل بعد أن كشفت مصورتها كواليس الجلسات قائلة “الصور طبيعية وليست بها فوتوشوب”. وهُو ما يؤكد كلامي خلف الكواليس الذي صورته على هاتفِيْ الخاص، لذا فإن مظهر النجمة نادية الجندي لم يتغير “.

وأضاف “أثناء تصوير الجلسة حرصت على تركها لبعض الوقت لأداء صلاة العشاء، ثم عادت وأكَمْلنا الجلسة، وهِيْ لا تشرب أي نوع من الكحول أو السجائر، ويمكنها لا تتحمل رائحتها ولا يدخن أحد بالقرب منها “.

أما نبيلة عبيد فهِيْ تحضر حاليًا برنامجًا إذاعيًا بعَنّْوان “بنت أمانة” تتحدث فِيْه عَنّْ تفاصيل مسيرتها الفنية.