نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور تظهر للأسرة كلها

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الإجراءات التي يجب القيام بها في حالة الحرمان من الأهلية للضمان الاجتماعي المطورة للأسر التي سبق لها طلب ذلك.

جاء ذلك رداً على سؤال من أحد المتابعين عبر حساب الوزارة مفاده تقدمت بطلب للضمان المطور وبدت النتيجة غير مؤهلة وتقدمنا ​​مرة أخرى … ما الحل

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الاستحقاق تظهر للأسرة في التأمين الاجتماعي المطور بالكامل، مبينة أنه إذا كانت النتيجة “غير مؤهلة”، فيمكن تقديم اعتراض.

تطور الاعتراض على الضمان الاجتماعي

وأضاف أنه يمكن تقديم الاعتراض عن طريق الدخول إلى الحساب على المنصة، ثم الضغط على “الأهلية والأهلية”، وستظهر نتيجة الأهلية متضمنة سبب عدم الأهلية إن وجد و “تقديم اعتراض”. أيقونة.

وتابعت الموارد البشرية “تبدو نتيجة الأهلية للعائلة مكتملة، وعندما تكون النتيجة غير مؤهلة، يمكنك تقديم اعتراض عن طريق إدخال حسابك على المنصة، ثم الأهلية والاستحقاق، وستظهر نتيجة الأهلية متضمنة السبب لعدم الأهلية، إن وجدت، ورمز تقديم اعتراض “.

شروط شغل المواطن وظيفتين في القطاع الخاص

من جهة أخرى، اشترطت وزارة الموارد البشرية على المواطن أن يعمل في وظيفتين في نفس الوقت في القطاع الخاص، وذلك رداً على استفسار ورد في حساب “خدمة العملاء” بالوزارة جاء فيه ” هل يجوز العمل في شركتي تأمين

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطن الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة التوطين تحسب في منشأة واحدة.