رابط موقع نتائجنا لمعرفة نتائج إعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2022 ،بعد إعلان النتائج الخاصة بالدور الأول وبشكل رسمي من الوزارة قدم العديد من الطلبة في محافظات العراق طلبات الاعتراض والتظلمات لنتائجهم والدرجات الخاصة ببعض المواد الدراسية ،كما وأعلن مسؤولين في الوزارة عن إعلان نتاشج الاعتراضات ستكون في يوم الاربعاء ال13 من شضهر سبتمبر الجاري لعام 2022م.

رابط لموقع نتائجنا

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض الخطوات البسيطة للارتباط بموقع النتائج الخاص بنا لأولياء الأمور والطلاب للاستعلام عن النتائج فِيْ مختلف محافظات العراق، وذلك من خلال ما يلي:

تسجيل دخول الطالب موقع نتائجنا موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

حدد درجة درجتك.

ثم تظهر قائمة لاختيار مقاطعتك.

يختار الطالب المحافظة.

انقر لتنزيل النتيجة.

فِيْ حالة ظهُور النتيجة فِيْ الدرجات، يجب على الطالب إدخال بياناته الكاملة لإظهار درجة كل مادة.

يمكن لجميع الطلاب الآن زيارة موقع التعليم العراقي الرسمي وإدخال البيانات والمعلومات لعرض النتيجة بسهُولة باتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

موقع نتائجنا

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفر رَابِطْ موقع النتائج الخاص بنا عبر موقعها الرسمي وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المواقع لخدمة الطلاب وتسهِيْل عملية الحصول على النتائج بسهُولة ويسر، وهذا ادى الى كونها متاحة لجميع الطلاب للحصول على النتائج بسهُولة وإلكترونياً، من خلال موقع التعليم الرسمي أو من خلال رَابِطْ موقع النتائج الخاص بنا.

نتائج إعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2022

حيث شهدت محركات البحث إقبالاً غير مسبوق للطلاب للحصول على نتائجهم، ومن أهم هذه المواقع موقع نتائجنا، للحصول على النتائج إلكترونيًا، من خلال التفاصيل الكاملة للطالب (اسم الطالب، رقم المقعد، المحافظة)، حيث تم تحميل نتائج الصف السادس الاعدادي على الرَابِطْ فِيْ موقع النتائج الخاص بنا لكل محافظة من المحافظات العراقية حيث تم اعلان نتائج 10 محافظات عراقية منها (السليمانية، بابل، بغداد، القادسية، البصرة، النجف، محافظة ديالى، أربيل، كربلاء، كركوك، وآخر محافظة عراقية أعلنت فِيْها النتائج كانت محافظة المثنى.

رابط موقع نتائجنا لمعرفة نتائج إعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2022 كذلك يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الدخول الى الموقع الإلكتروني للوزارة ومتابعة كل الأحداث الجديدة بالإضافة الى المواعيد الخاصو ببداية العام الدراسي للمراحل الدراسية المختلفة.