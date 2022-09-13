“نتائج الإعتراضات” رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة النتائج بالرقم الامتحاني ،يتداول الكثير من النشطاء على السوشيال ميديا بعض الأخبار والروابط التي تخص نتائج الاعتراضات للدور الأول وذلك مما يثير التوتر والقلق لفئة كبيرة من الطلبة وأولياء أمورهم ،كما وأعلن مصدر من الوزارة عن إعلان نتائج الإعتراضات رسمياً سيكون بتاريخ ال13 من شهر سبتمبر 2022م.

نتائج الإعتراضات الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية

يعلن رَابِطْ موقع وزارة التربية والتعليم العراقية “نتائجنا” عن مَوعِد إعلان نتائج اعتراضات الصف السادس فِيْ جميع المحافظات العراقية حيث ينتظر طلاب الصف السادس وأولياء الأمور. ومن بين المحافظات ظهرت نتائج اعتراضات الجولة الاولى مثل محافظات بابل وبغداد والبصرة وذي قار وديالى ودهُوك واربيل وكربلاء وكركوك وبغداد ومحافظات اخرى حيث ظهرت نتائج البي دي اف. ظهرت وتطبيقية وأدبية فِيْ جميع الحكومات دفعة واحدة على عكس العرف.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول من خلاله على نتائج الاعتراضات الابتدائية السادسة، الجولة الأولى 2022، حيث يتم التسجيل على الموقع الرسمي لعرض النتيجة، حيث يتم تسجيل جميع المحافظات بترتيبها المعتاد، حالة المظهر والقدرة على رفع النتائج والحصول على جميع النتائج النهائية، وهناك مجموعة من الخطوات البسيطة لمعرفة نتائج الاعتراضات للصف السادس ثانوي الدور الأول 2022 والتي تشمل:

أول دخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

تحديد نتائج الثانوية العامة السادسة.

بعد ذلك، تظهر أمامك ثلاث قوائم، بما فِيْ ذلك العناوين التالية النتائج التطبيقية، والنتائج البيولوجية، والنتائج الأدبية.

ثم يتم اختيار تخصص الدراسة ثم اختيار مربع الحاكَمْ.

بجانب مجال الحوكَمْة، يوجد مربعان آخران بهما حالة النتيجة منشورة أم لا، ومربع آخر لعرض النتائج.

أخيرًا، هناك تنزيل PDF للنتائج.

نتائج اعتراض الدرجة السادسة

يمكن لطلبة الصف السادس من خلال الرَابِطْ الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكذلك أولياء الأمور التحقق بسهُولة من نتائج الاعتراضات بعد التسجيل من خلال رَابِطْ نتائج الاعتراضات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال بالضغط على ايقونة التحميل ويتم تحميل النتائج بصيغة PDF بكل سهُولة ويسر وايضا للاحتفاظ بها، ويذكر ان نتيجة اعتراضات الصف السادس الثانوي فِيْ العراق ستظهر فِيْ كل محافظة تدريجيا بالترتيب، لتلافِيْ أي مقاطعة للطلاب عند البحث عن نتائجهم، وإتمام عملية التصحيح وتحميل النتائج لكل محافظة بسهُولة.

“نتائج الإعتراضات” رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة النتائج بالرقم الامتحاني كما قامت الوزارة بإعلان النتائج للدور الثاني لعدد كبير من المحافظات العراقية وعلى صيغة ملفات PDF برقم المقعد الخاص بالطالب وحصوله على النتيجة بسهولة.