نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022

نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات المهنية طن من قبل وزارة ،كما أن الكثير من الطلبة ينتظرون هذه النتيجة على أحر من الجمر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة، حيث قامت الوزارة بتنزيل كافة الإرشادات الخاصة باجتياز اختبار الرسمي المهني في لبنان.
نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان
حسب ما وضحت وزارة التعليم في لبنان، حول نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية، بانها سيتم التصريح عنها خلال ساعات، كما ستكون النتيجة بشكل إلكتروني، ولك حتى تكون متوافقة مع المنظومة التعليمية المتطورة، وسيتم وضع النتائج عبر الموقع الخاص بالتعليم المهني والتقني، وذلك لتوفير الوقت والجهد على الطلاب.
موعد نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2022
في الآونة الأخيرة أعلنت وزارة التعليم المهني والتقني حول موعد نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية في لبنان، وذلك بتاريخ الثاني من يوليو لعام 2022، الساعة السادسة مساءا، وذلك بعد عمليات التصحيح والتدقيق، بهدف التمكين المرشحين من شهادة الاجازة الفنية.
كيفية الاستعلام عن نتائج المهني 2022
حسب ما أوضحت وزارة التعليم بان النتائج ستكون الالكترونية، وذلك لتوفير الوقت والجهد، ويستطيع كافة أولياء الامور من معرفة النتائج، وذلك عليك اتباع الخطوات التالية:
- يجب عليك الدخول الطالب على الرابط الخاص بالمديرية من هنا
- اختار نتائج الامتحانات الرسمية
- ستظهر عبارة نتائج الامتحانات الوزارية
- اختار دورة 2022
- قم بتسجيل رقم الرشح وانقر بشكل مباشر على مربع البحث
- ستظهر النتيجة بشكل فوري
في الختام نكون قد بينا بشكل موجز نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية في لبنان والتي سيتم الإعلان عنها في الثاني من يوليو لعام 2022، وذلك من خلال الرابط الموعد الذي تم وضعه من قبل وزارة التعليم لتسهيل الوقت والجهد.