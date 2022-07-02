نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022

نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات المهنية طن من قبل وزارة ،كما أن الكثير من الطلبة ينتظرون هذه النتيجة على أحر من الجمر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة، حيث قامت الوزارة بتنزيل كافة الإرشادات الخاصة باجتياز اختبار الرسمي المهني في لبنان.

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان

حسب ما وضحت وزارة التعليم في لبنان، حول نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية، بانها سيتم التصريح عنها خلال ساعات، كما ستكون النتيجة بشكل إلكتروني، ولك حتى تكون متوافقة مع المنظومة التعليمية المتطورة، وسيتم وضع النتائج عبر الموقع الخاص بالتعليم المهني والتقني، وذلك لتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

موعد نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2022

في الآونة الأخيرة أعلنت وزارة التعليم المهني والتقني حول موعد نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية في لبنان، وذلك بتاريخ الثاني من يوليو لعام 2022، الساعة السادسة مساءا، وذلك بعد عمليات التصحيح والتدقيق، بهدف التمكين المرشحين من شهادة الاجازة الفنية.

كيفية الاستعلام عن نتائج المهني 2022

حسب ما أوضحت وزارة التعليم بان النتائج ستكون الالكترونية، وذلك لتوفير الوقت والجهد، ويستطيع كافة أولياء الامور من معرفة النتائج، وذلك عليك اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول الطالب على الرابط الخاص بالمديرية من هنا

اختار نتائج الامتحانات الرسمية

ستظهر عبارة نتائج الامتحانات الوزارية

اختار دورة 2022

قم بتسجيل رقم الرشح وانقر بشكل مباشر على مربع البحث

ستظهر النتيجة بشكل فوري

في الختام نكون قد بينا بشكل موجز نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية في لبنان والتي سيتم الإعلان عنها في الثاني من يوليو لعام 2022، وذلك من خلال الرابط الموعد الذي تم وضعه من قبل وزارة التعليم لتسهيل الوقت والجهد.