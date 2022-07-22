نتائج الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب رسميا جويلية 2022

نتائج امتحانات القبول المهني للدرجات المختلفة رسميًا يوليو 2022 التابعة للكابلات فِيْ الجزائر، والتي يسعى كثيرون إليها، بعد أن نظمت وزارة التربية الوطنية، فِيْ 7 يوليو 2022 م، الامتحانات المهنية الحالية للترقية إلى 18 رتبة إدارية بعنوان 2022 م، وهذا فِيْ حوالي 140 مركز عمل. فِيْ كافة مستويات التعليم، حيث سعت الدولة لاجتياز الامتحانات بتوفِيْر القدرات البشرية والمادية لجميع الظروف لهذا التاريخ المهم للمهنة المهنية.

تاريخ الإعلان وجاءت نتائج الامتحانات المهنية للقبول على مختلف الدرجات رسميًا فِيْ يوليو 2022 العائدة للأسلاك

يبحث العديد من المتقدمين للامتحانات المهنية لتأسيس الدرجات المختلفة التابعة للكابلات فِيْ الجزائر ولمعرفة نتائج الامتحانات صدر بيان من وزارة التربية الوطنية بخصوص إعلان النتيجة التي سيتم الكشف عنها وتحميلها رسمياً يوم السبت المقبل 23/7/2022 م الساعة الثالثة عصراً. على مستوى جميع مديريات التربية بدولة الجزائر.

ترقية الموظفِيْن بعد الامتحانات المهنية فئة 2022

تم اتخاذ قرار ل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم فِيْ الجزائر بخصوص منسوبي تراقي لسنة 2022 م للدرجات المالية لكل رتبة بالامتحانات المهنية أو عن طريق الترقية الاختيارية، التمكن من معرفة مواقف المنافسة للترقية إلى الدرجات وعدد المناصب التي يحق لها الترقية على النحو التالي

مساعد تقني فِيْ المختبر 52 وظيفة.

أستاذ كامل + 36000 مكان.

تعلق على المخبر 303 وَظْائِفْ.

مستشار تربوي 2459 وظيفة.

ملحق رئيسي لمخبر 346 وظيفة.

نائب مقتصد 1333 وظيفة.

مدير مدرسة ثانوية 261 وظيفة.

مدير أول 956 وظيفة.

مشرف تعليم 7،931 وظيفة.

نائب مدير 894 وظيفة.

مشرف رئيسي 1137 وظيفة.

مستشار تعليم رئيسي 375 وظيفة.

كبير الاقتصاديين 69 وظيفة.

مستشار التوجيه الأساسي 61 وظيفة.

متوسط ​​مدير 209 وَظْائِفْ.

الاقتصاد 112 وظيفة.

بديل مقتصد يدير 153 وظيفة.

مدير مدرسة ثانوية 127 وظيفة.

أما بالنسبة للتحويل التلقائي للوَظْائِفْ، فهناك ما يلي

مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.

مرشد إرشادي ونصائح مدرسية ومهنية.

مساعد تعليم رئيسي.

مدرس تعليم ثانوي ينحدر من رتبة رئيس ورشة.

لذلك، سيتم تقدير العدد الإجمالي للوَظْائِفْ المقدمة للموظفِيْن الذين يجب وضعهم فِيْ تلك الرتب بعدد إجمالي يبلغ حوالي 52778 منصبًا.