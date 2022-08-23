نتائج الامتحان المهني 2022 المغرب، بعد اعلان نتائج الثانوية العامة، يلجا الطلبة للبحث عن الجامعات والكليات من اجل الانضمام اليها، حيث يتسأل العديد من الطلبة عن افضل الجامعات والكليات في مدينته، رغبة في التعرف عليهم والاختيار من بينهم، كما يتساءل الطلبة عن نتائج الامتحان المهني الذي تم تقديمه من قبل الطلبة، ومن خلال موقع الامل نيوز كان لابد ان نسلط الضوء على هذا الموضوع ونعرف نتائج الامتحان المهني، واليكم التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع عبر سطورنا التالية.

نتائج الامتحان المهني 2022 المغرب

نشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم بأن نتائج الامتحان المهني للعام 2022م، سوف يتم إصدارها خلال شهر واحد من مذكرة الترقية بالاختيار، وقد وقد أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة المغربية بطاع التربية والتعليم الامتحان المهني برسم عام 2022، حيث أسفرت نتائج الامتحان المهني 2022 أسفرت عن نجاح 7 آلاف و393 مترشح ومترشحة بقطاع التربية والتعليم، و43 ألف و280 مترشح ومترشحة تم توزيعهم وفق الهيئات على النحو التالي:

5 آلاف و939 في هيئة التدريس.

124 في هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

3 في هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية.

1280 في هيئة الأسر المشتركة.

أنواع أسئلة الامتحان المهني

أسئلة التعريف.

أسئلة المقارنة.

أسئلة التصنيف.

أسئلة تحديد العناصر/الأجزاء، المكونات، الخصائص.

أسئلة إبداء الرأي.

اقتراح خطة.

اقتراح مشروع.

اقتراح إجراءات.

دراسة حالة.

معالجة صعوبة.

التخطيط لحصة، مقطع.

المعالجة الديدكتيكية للخطأ.

إعداد شبكة التقويم، التصحيح.

أسباب تأخر اعلان نتائج التعليم المهني

صرح مصدر فى النقابة عن سبب فى تأخير نتائج التعليم المهني، بأنه لا يوجد أي مبرر لتأخر الإعلان عن نتائج الامتحان المهني، الخاص بفئة هيئة التدريس، لأن تاريخ الإعلان عن النتائج عادة ما يكون خلال شهر أبريل أو ماي، مؤكدا أن المعلومة غائبة في هذا الباب، حيث وصل جدل نتائج الامتحان المهني وصل إلى قبة البرلمان، حيث وجه كل من خالد السطي، ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، بتاريخ 20 يونيو الماضي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الكشف عن أسباب عدم الإفراج عن نتائج الامتحان المهني.

طريقة احتساب معدل النجاح في امتحان التعليم المهني

يتم احتساب معدلهم حيث النسبة وتكون النسبة المئوية 13% من مجموع الموظفين، الذين لهم الأحقية بالترقي في هذا العام، والذين قد توفرت لديهم كافة الشروط اللازمة للترقي سواء من اجتاز الامتحان، أو من لم يستطع اجتيازه، حيث يشار الى أن النقطة المهنية ويتم احتسابها بضرب نقطة السيد المدير ونقطة المفتش ونقطة المدير الإقليمي في 30 ثم يتم جمع عليها نقطة مواد الامتحان، ثم الضرب في 70، ويتم قسم الإجمالي على 100.