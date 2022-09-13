نتائج البريفيه الشهادة المتوسطة الدورة الثانية 2022 في لبنان ، ظهرت بشكل رسمي نتائج البريفيه في لبنان لعام 2022 الدورة الثانية الاختبارات الرسمية لشهادة المتوسطة لنتائج الصف التاسع وذلك عبر الموقع الرسمي التي أتاحته وزاره التربية والتعليم في محافظة البريفيه في جمهورية لبنان العربية، وتحدثت وزاره التربية والتعليم بشكل رسمي خلال الساعات القليلة اعتماد إعلان نتائج الشهادة المتوسطة الدورة الثانية لعام 2022.

نتائج البريفيه لبنان 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان رسمي لها أن نتائج للبريفيه سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم السبت 10 سبتمبر 2022 بعد الانتهاء من التصحيح بشكل كامل وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء جميع عمليات التصحيح واحتمال الدرجات بشكل نهائي، وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في لبنان أن نتائج الصف التاسع لشهادة المتوسطة تم اعتمادها بشكل كامل يوم السبت وأن جميع البيانات وعلامات الطلاب تم تدقيقها وإدخالها عبر الموقع الإلكتروني المخصص في وزارة التربية والتعليم اللبنانية، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم الواقعة في بيروت للإعلان عن نسب النجاح في الشهادة المتوسطة، وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

نتائج للبريفيه 2022 الشهادة المتوسطة لينك

نتائج امتحانات الصف التاسع الشهادة المتوسطة الدور الثاني 2022 سوف تكون متاحة لجميع الطلاب عبر موقع وزاره التربية والتعليم اللبنانية، حيث يمكن إلى الطلاب الاستعلام عن نتائج للبريفيه لعام 2022 برقم الطالب دون إدخال أي بيانات أخرى.

رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه 2022.

وضعت وزاره التربية والتعليم رابط الإلكتروني تابع إلى الوزارة يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج للبريفيه بشكل عاجل، حيث يمكن إلى الطالب الدخول إلى الرابط الإلكتروني وإدخال رقم المرشح وهو رقم الطالب دون إدخال أي بيانات خاصة بالطالب والضغط على عرض النتيجة وسوف تخرج النتيجة على الفور، ويمكن الاستعلام عن نتائج البريفية 2022 من هنا.

بعد أن تقدم الطلاب في محافظة البريفيه اختبارات المرحلة المتوسطة ، أعلنت وزاره التربية والتعليم عن نتائج البريفيه لعام 2022 للمرحلة المتوسطة حيث يمكن إلى الطلاب الاستعلام عبر الرابط الإلكتروني المخصص المرفق في الأعلى.