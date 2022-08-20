نتائج البكالوريا الدورة الثانية حسب الاسم 2022 ، قد تسائل العديد من الطلاب والطالبات واولياء الامور حول الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية ، والذي يتعلق بنتائج البكالوريا التعليمية للعام الحالي 2022 والذي يتعلق بالدورة التكميلية لجميع الفروع الأدبية والعلمية والقانونية والصناعية، بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، تابعوا معنا للتعرف على طريقة الاستفسار عن نتائج البكالوريا الدورة الثانية .

نتائج البكالوريا 2022 في سوريا

أتاحت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية السورية معرفة نتائج البكالوريا لعام 2022 م، حيث أعلنت الوزارة النتائج عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتيح الموقع الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر، سواء من خلال الاسم أو كتابة رقم الاشتراك.

نتائج البكالوريا الدورة الثانية بالاسم 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية الاستعلام عن نتائج البكالوريا المرحلة الثانية بكتابة الاسم وذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية ““.

انقر فوق خيار نتائج الامتحان.

تحديد امتحان البكالوريا التكميلية للعام الدراسي 2022-2022 م.

اضغط على خيار نتائج البكالوريا.

اختر طريقة الاستعلام بالاسم الثلاثي.

حدد القسم الذي تنتمي إليه.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة.

انقر فوق عرض النتيجة.

نتائج البكالوريا للدورة الثانية حسب رقم الاشتراك 2022

يمكن الاطلاع على نتائج البكالوريا المرحلة الثانية حسب رقم الاشتراك عبر موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية ““.

انقر فوق خيار نتائج الطالب.

تحديد فئة التطبيق.

اكتب نوع القسم العلمي أو الأدبي.

اكتب اسم المقاطعة.

اكتب رقم الاشتراك في المكان المناسب.

انقر فوق خيار البحث.

معرفة نتيجة الطالب.

رابط نتائج البكالوريا للدورة الثانية بالاسم

عملت وزارة التربية والتعليم في سوريا على تطبيق نظام إلكتروني يمكن من خلاله التعرف على نتائج البكالوريا الثانية بالاسم في عموم القطر للقسمين الأدبي والعلمي.

نتائج البكالوريا الدورة الثانية حسب الاسم 2022 ، تعتبر تلك المرحلة التعليمية من المراحل المهمة في حياة الطلاب والطالبات حيث ان إجتيازها يتح للطلاب الإنتقال الى الدراسة والجامعية والتي تساعدهم على الإنخراط في سوق العمل .