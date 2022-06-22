نتائج البكالوريا السورية بالمحافظات برقم الاكتتاب| وزارة التربية لـ النتائج الامتحانية 2022

انتهت وزارة التربية والتعليم من أداء امتحانات البكالوريا العامة 2022 في جميع أنحاء المملكة ، حيث أجريت الامتحانات في جو من الهدوء ، ولم تكن هناك مشاكل عرقلت عملية الاختبار الصفري ، في وقت كان فيه الآلاف من الطلاب والطلاب. عائلاتهم في جميع أنحاء الجمهورية وفي الخارج ينتظرون الإعلان. التقرير الرسمي لنتائج البكالوريا السورية لهذا العام بجميع درجاتها وتخصصاتها العلمية والأدبية والقانونية وغيرها.

نتائج البكالوريا السورية

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ، كعادتها كل عام ، تقطع الإنترنت بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة في عموم المحافظات التي تجري فيها الامتحانات ، في محاولة لمنع الغش ، كما تفعل العديد من الدول العربية. هذا الإجراء سنويًا ، ويتم الآن مراجعة أوراق الإجابة وتصحيحها. الطلاب ، ومن ثم البدء في حصر الدرجات داخل الضوابط التي تم إعدادها خصيصًا لهذا الغرض ، قبل الإعلان الرسمي للنتيجة.

وزارة التربية السورية

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لإعلان أسماء الطلاب المتفوقين في جميع التخصصات من العام الدراسي الثانوي للعام الجاري 2022 ، وسط توقعات بمعدلات نجاح أعلى من تلك الخاصة بالعام السابق. النتيجة أمام الطلاب والطالبات للحصول عليها برقم اشتراكهم فقط ، ومن ثم ستبدأ إجراءات التنسيق على الفور لتسجيل الطلاب الجدد في الكليات والجامعات حسب درجاتهم المختلفة.

نتيجة البكالوريا مع رقم الاشتراك

فور إعلان النتيجة يمكنك الحصول عليها من جميع المحافظات سواء دمشق أو اللاذقية أو درعا أو حمص باتباع الخطوات التالية: