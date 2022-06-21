نتائج البكالوريا تونس 2022 ” education.gov.tn ” وطريقة الحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة وزارة التربية التونسية

أعلنت نتائج البكالوريا تونس 2022 “education.gov.tn” وطريقة الحصول على نتائج البكالوريا من خلال بعثات قصيرة من خلال وزارة التربية والتعليم التونسية ، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، أنه ابتداء من يوم غد. الثلاثاء ، 21 يونيو ، سيكون التسجيل لجميع المرشحين.لنقاش درجة البكالوريوس في الجلسة الرئيسية 2022 مفتوح للتسجيل عبر الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول لاستلام نتائجهم ، الساعة 10 صباحًا.

تشمل الخدمة جميع مشغلي الاتصالات في الدولة (تونس للاتصالات و Ooredoo و Orange) ويبلغ سعرها 950 ملم. يتم التسجيل في الخدمة عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 85005 كالتالي: BAC ، ثم ترك فراغ ، ثم رقم التسجيل لامتحان درجة البكالوريوس ، ثم علامة النجمة ، ثم رقم الهوية الوطنية ، ورقم التسجيل الخاص بالبكالوريوس يتكون الامتحان من 6 أرقام ورقم الهوية الوطنية يتكون من 8 أرقام. سيتلقى المتقدمون نتائج الاختبار قبل إعلان النتائج الرسمية.

نتائج امتحانات البكالوريا موقع education.gov.tn

رابط نتائج البكالوريوس في تونس 2022 من أهم الموضوعات البحثية للطلاب المتقدمين لامتحان البكالوريوس في الدورة التونسية لمراقبة مناظرة البكالوريوس المقرر إعلانها يوم السبت المقبل (الموافق 23 يونيو) والنتيجة هي المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية ، وسيقوم الموقع الرسمي بتحميل النتائج حتى يتمكن الطلاب من إدخال رقم التسجيل ورقم الهوية الوطنية للتحقق من درجاتهم إلكترونيًا من هنا.

موعد إعلان نتيجة البكالوريا 2022 تونس

نظرا لانتشار الوباء في معظم المدن التونسية ، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى إعلان أن النتائج سيتم البحث عنها إلكترونيا فقط ولن تكون متاحة في المدارس أو مقار أي مؤسسة تعليمية للتأكد من عدم إصابة الطلاب بالعدوى. فيروس كوفيد 19 ينتشر في الدولة ، ها هو رابط النتائج.

نتائج دبلوم المدرسة الثانوية في تونس

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية ، سيتم الإعلان قريباً عن النتائج التمهيدية لطلبة الجامعة التونسية لعام 2022 والموعد المحدد عبر رابط لنتائج Abitur في تونس .

الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم التونسية

يمكن البحث عن النتائج إلكترونيًا عبر الإنترنت ، بشرط أن يكون التاريخ 4 يونيو 2022 فور انتهاء الوظيفة الحالية قبل نشر نتائج درجة البكالوريوس عبر الموقع الرسمي ، ويكون تاريخ مدرسة كرام 2022 من 21 يونيو إلى 28 يونيو ، نتيجة دروس المكياج ، هو 21 يونيو.

شهادة الثانوية العامة في تونس 2022

من المتوقع أن تبدأ عملية التسجيل لدرجات الدورة الرئيسية لامتحان درجة البكالوريوس من خلال خدمة المهام قصيرة المدى يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 الساعة 10:00 صباحًا.

وإليك كيفية تسجيل الخدمة: تحدث باك عن الرقم: 85005 ، ثم اترك مسافة ، ثم رقم التسجيل لامتحان درجة البكالوريوس ، ثم علامة النجمة ، ثم رقم الهوية الوطنية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن رقم التسجيل لامتحان البكالوريوس ستة أرقام ، ورقم الهوية الوطنية ثمانية أرقام.

رابط لنتائج Abitur في تونس

يتلقى المسجلون في هذه الخدمة إشعارًا موجزًا ​​بجميع تفاصيل نتائج امتحاناتهم الجامعية (القرار ، المعدل النهائي ، وعدد المواد) قبل الإعلان الرسمي عن النتائج.

كيفية الحصول على نتائج البكالوريا من خلال مهمات قصيرة

الجدير بالذكر أن حوالي 134،950 مرشحًا تقدموا للامتحانات التحريرية لامتحانات البكالوريوس لعام 2022 خلال المرحلة الرئيسية من 8 إلى 15 يونيو ، وسيتم إعلان نتائج الاجتماع الرئيسي في 26 يونيو. على تقييم وزارة التربية والتعليم ، يبدأ في 28 يونيو ويستمر حتى الأول من يوليو من العام المقبل ، على أن تعلن النتائج في 9 يوليو 2022.