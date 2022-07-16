نتائج البكالوريا 2022 الجزائر دورة جوان موقع الديوان الوطني onec dz| وفضاء الأولياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن افتتاح الموقع الإلكتروني لنتائج البكالوريا 2022 للطلاب والطالبات من جميع الولايات الجزائرية، وللآباء من أجل الحصول على نتائج دورة جوان عبر الموقع الرسمي، حيث أعلن الوزير عبد الحكيم بلعابد النتائج منذ بعض الوقت، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة. تم الإعلان عن موازنة مؤهلات الثانوية العامة ضمن الضوابط المدرسية المختلفة، وتم الإعلان عن أسماء أفضل الطلاب فِيْ جميع المحافظات.

نتائج الثانوية العامة 2022 الجزائر

يشهد الموقع الرسمي للحصول على نتائج البكالوريا الجزائرية 2022 سواء كان موقع الديوان الوطني للمعارضة والامتحانات بوزارة التربية الوطنية الجزائرية، أو موقع فضاء أولياء الأمور، ضغوطا شديدة من قبل الآلاف من الأشخاص للحصول على نتائج سريعة ومباشرة، ويمكن الحصول عليها من خلال رقم امتحان الطالب أو كلمة المرور، ثم اختيار الولاية التي تنتمي إليها، ثم الضغط على موافق أو عرض النتيجة.

الحصول على نتائج الطلاب والمرشحين

قبل فترة وجيزة، أعلنت الأمانة العامة، من خلال منشور رسمي على موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه تم حفظ النتائج فِيْ جميع ولايات الجولة الأولى من دورة يونيو، سواء كانت نتائج المعلمين والمرشحين عبر موقع Parent Space. ، أو من خلال الموقع الرسمي للمكتب الوطني للنتائج والمسابقات والامتحانات، علما أن النتائج سجلت انخفاضا فِيْ عدد الطلاب، وتم الإعلان عن متوسط ​​العام السابق، وأسماء الأوائل، مع العلم أنه خلال سيتم الإعلان عن الفترة المقبلة مَوعِد امتحانات الجولة الثانية وفتح الباب للتنسيق والتسجيل لطلبة البكالوريوس من أجل اختيار الجامعات المناسبة حسب المؤهلات التي حصل عليها كل منهم. التلميذ.

كيف تحصل على النتيجة

فِيْ حال تمكنت من الحصول على نتائج الدراسة الثانوية فِيْ الجزائر 2022 لدورة يونيو فِيْ جميع الولايات، يجب اتباع الخطوات التالية من خلال المواقع الرسمية.

تسجيل الدخول من خلال الموقع المكتب الوطني للاعتراضات والامتحانات.