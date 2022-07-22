نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب bac.men.gov.ma، ينتظر عدد كبير من الأهالي والطلاب موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الخاصة بطلابهم في المغرب، ومن خلال مقالنا هذا سوف نضع لكم الطرق والمواقع الرسمية للاطلاع على نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2022 فور ظهورها، تابعونا.

نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب bac.men.gov.ma

للحصول على نتائج البكالوريا للدورة العادية في مدينة المغرب من هنا ، وسوف يجد جميع الطلاب نتائجهم من خلال هذا الموقع، وايضا هناك موقع اخر يتم الدخول اليه من هنا، اذا لم يجد الطالب له نتيجة أو اذا كان الموقع يتعرض للضغط، وهذه المواقع أصدرتها وزارة التربية والتعليم في المغرب للبحث فور الإعلان عن النتائج، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني للباكالوريا يوم الجمعة 01 يوليوز 2022.

طرق الاطلاع على نتائج البكالوريا 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم في المغرب العديد من المواقع للاطلاع على نتائج البكالوريا فور ظهورها، فهذه المواقع لتمكين التلاميذ والتلميذات من الحصول على نتائج البكالوريا 2022 بكل سهولة ومنها موقع bac.men.gov.ma، والموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم men.gov.ma، وايضا www.taalim.ma، ومن ثم يتم ارسال رسالة نصية الى الهاتف الشخصي الخاص بالطالب أو ولي الامر، ومن الطرق الشائعة للاطلاع على نتائج البكالوريا: