نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب bac.men.gov.ma، ينتظر عدد كبير من الأهالي والطلاب موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الخاصة بطلابهم في المغرب، ومن خلال مقالنا هذا سوف نضع لكم الطرق والمواقع الرسمية للاطلاع على نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2022 فور ظهورها، تابعونا.
نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب bac.men.gov.ma
للحصول على نتائج البكالوريا للدورة العادية في مدينة المغرب من هنا ، وسوف يجد جميع الطلاب نتائجهم من خلال هذا الموقع، وايضا هناك موقع اخر يتم الدخول اليه من هنا، اذا لم يجد الطالب له نتيجة أو اذا كان الموقع يتعرض للضغط، وهذه المواقع أصدرتها وزارة التربية والتعليم في المغرب للبحث فور الإعلان عن النتائج، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني للباكالوريا يوم الجمعة 01 يوليوز 2022.
طرق الاطلاع على نتائج البكالوريا 2022
وضعت وزارة التربية والتعليم في المغرب العديد من المواقع للاطلاع على نتائج البكالوريا فور ظهورها، فهذه المواقع لتمكين التلاميذ والتلميذات من الحصول على نتائج البكالوريا 2022 بكل سهولة ومنها موقع bac.men.gov.ma، والموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم men.gov.ma، وايضا www.taalim.ma، ومن ثم يتم ارسال رسالة نصية الى الهاتف الشخصي الخاص بالطالب أو ولي الامر، ومن الطرق الشائعة للاطلاع على نتائج البكالوريا:
- نَتَائِج الباكالوريا 2022 عبر الرابط bac.men.gov.ma ، ويتم التوفر على رقم مسار الخاص بالمترشح، حيت يقوم بإدخال الرقم المخصص فِي المكان المخصص وقم بتخطي رمز “الكابتشا” واضغط عَلَى الرمز “بحث” وسوف تظهر لك النتيجة والمعدل المحصل عَلَيْهِ.
- نتائج الباكالوريا 2022 عبر موقع وزارَة التربية الوَطَنِية: يتم من خلال الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي men.gov.ma ، ويمكن التوفر على رمز مسار الخاص بالمترشح، قم بإدخاله فِي الإطار المخصص وقم بالضغط عَلَى “بحث” وسوف تظهر لك النتيجة.
- نتائِج الباكالوريا 2022 عبر الرابط taalim.ma : من خلال تسجيل الدخول باستخدام اسم المستعمل البريد الإِِلِكترُونِي [email protected] والرقم السري الذي تم تسليمه مِنْ طَرَفِ إدارة المؤسسة لمن لَمْ يقم بتغييره أَوْ القن الجديد لمن قَامَ بتغييره.
- بعد الدخول لحسابك قم بالضغط عَلَى التطبيق Outlook وستجد رسالة من وِزَارَة التربية الوَطَنِية تتضمن نَتَائِج البكالوريا 2022 بِمَا فِيهَا المعدل العام المحصل عَلَيْهِ والنقط المحصل عَلَيْهَا فِي مواد الامتحان الوطني 2022.