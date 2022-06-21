نتائج البكالوريا 2022 تونس خدمة الإرساليات القصيرة وزارة التربية التونسية

نتائج البكالوريا 2022 تونس آلاف الطلاب في تونس ينتظرون الإعلان الرسمي لنتائج البكالوريا 2022. وكانت وزارة التربية والتعليم التونسية قد أعلنت عن أمر هام بخصوص موعد صدور نتائج البكالوريا 2022. وأشارت إلى أن الطلاب سيتمكنون من الحصول عليها. نتائجهم من خلال خدمة الإرسال القصير للهاتف المحمول لجميع المستفيدين من خدمات الهاتف المحمول ، وهذا يشمل جميع المشغلين ، وقد بدأ التسجيل بالفعل في هذه الدورة يوم 21 يونيو 2022 الساعة العاشرة صباحًا ، تحسبا ل موعد نتائج البكالوريا 2022 في تونس ، بحيث يتم إرسال إرسالية قصيرة إلى هذا الرقم 85005 حسب ما ورد في البلاغ الصادر عن وزارة التربية والتعليم وفي هذا المقال سنعرض لكم جميع تفاصيل الإعلان. نتائج البكالوريا 2022 وكيفية التعرف على النتائج تابعنا.

نتائج البكالوريا 2022 تونس

سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا تونس 2022 قريباً ، وسيتمكن الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات من معرفة نتائجهم بحلول تاريخ نتائج البكالوريا 2022. اجتاز الطلاب الامتحان التحريري والشفوي ابتداءً من التاسع عشر من مايو. وتستمر حتى الأول من يونيو. أما الامتحانات التحريرية للطبق الرئيسي فهي تعقد من الثامن من شهر دوان حتى تاريخ الخامس عشر من الشهر.

علاوة على ذلك ، تجدر الإشارة إلى من يتساءل عن موعد نتائج البكالوريا في تونس. وستظهر نتائج الطبق الرئيسي في السادس والعشرين من حزيران (يونيو) المقبل. وكذلك موعد صدور نتائج البكالوريا عام 2022. وستعلن نتائج الامتحانات التحريرية لدورة المراقبة من 28 إلى 30 يونيو والفاتح من يوليو ، وستكون نتائج دورة المراقبة في التاسع يوليو 2022.

نتائج Pac 2022 تونس

يمكن للطلاب التونسيين الحصول على نتائج BAC 2022 في تونس من خلال طريقة الإرسال التي تحددها الوزارة. حتى يتم إرسال رسالة إلى الرقم يقوم بإرسال كلمة BAC ثم يترك مسافة بعد ذلك ، وفي الخطوة التالية يقوم بإضافة رقم جلسة الامتحان ، ثم إضافة نجمة ، ثم يكتب رقم البطاقة الوطنية في المكان مستعد لذلك ، بعد ذلك عليه الانتظار فترة وتظهر نتيجة باك 2022 تونس.

لذلك وصلنا إلى نهاية مقالة نتائج PAC 2022 تونس. ينتظر العديد من الطلاب في تونس إعلان نتائج البكالوريا 2022 في تونس. شرحنا لكم طريقة استخلاص النتائج من خلال رسائل قصيرة لنتائج البكالوريا 2022 تونس ، وسوف يتم تقديمها للطلاب بعد أيام قليلة فقط.