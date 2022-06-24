نتائج البكالوريا 2022 تونس BAC طريقة الحصول على نتيجة باك الدورة الرئيسية

نتائج البكالوريا تونس 2022 ومتى تظهر نتائج البكالوريا؟ هذا هو السؤال الأكثر طرحًا من قبل الطلاب في تونس ومحافظاتها. لذلك يبحث مئات الآلاف من الطلاب في تونس عن الموعد الرسمي المتوقع لإعلان نتائج البكالوريا ، فهذه المرحلة من المراحل المهمة في حياة أي طالب ، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعدها. إعلان النتائج حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على تاريخ إعلان النتائج للطلاب. جدير بالذكر أن نتائج هذه المرة سيتم الاستعلام عنها بطريقة مختلفة وجديدة ، ليس كالمعتاد للجميع ، سواء من خلال المدرسة التي ينتمي إليها الطالب أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية ، ولكن من خلال الرسائل النصية القصيرة. وفي السياق ذاته بدأ الطلاب بالفعل الاشتراك في هذه الخدمة لمعرفة النتائج فور ظهورها ، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر يونيو للعام الجاري 2022. سيساعد الطلاب على معرفة نتائج امتحانات البكالوريا من المنزل باستخدام الهاتف الذكي فقط ، وهذا يوفر كلاً من الطلاب وأولياء الأمور. مزيد من المتاعب في الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتائج ، ومن خلال موقعنا على الإنترنت تثقيفي ، نقدم لك جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج البكالوريا تونس للعام الدراسي الحالي 2021-2022 اتبع الأسطر التالية لمزيد من التفاصيل حول الموضوع.

موعد نتائج البكالوريا في تونس

أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية أن أعمال التصحيح لامتحانات الباكالوريا ما زالت قائمة حتى الآن. لكن الأمر سينتهي سريعا للوصول إلى أعمال المراقبة لرصد وتجميع الدرجات تحسبا لإعلانها خلال الساعات القليلة القادمة بإذن الله كما ذكرنا سابقا عبر خدمة الرسائل النصية.

كيفية التسجيل في الرسائل القصيرة للحصول على النتائج