نتائج البيام في الجزائر 2022 رابط نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر عبر موقع ديوان المسابقات bem.onec.dz

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر أن موعد ظهور نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الثاني 2022 سيكون 22 يوليو المقبل ، بعد انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات ، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول الجزائرية. أكملوا جميع عمليات الفحص الخاصة بهم.

نتائج Payam في الجزائر 2022

من جهتها ، أفادت الوزارة أن عملية إعلان نتائج التعليم المتوسط ​​في الجزائر هذا العام ستكون كما كانت في السنوات السابقة بشكل إلكتروني. لذلك ولخدمة طلابنا في جزائرنا الحبيبة سنعمل على شرح خطوات الحصول على النتائج وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمكتب الوطني للمسابقات والامتحانات.

تسجيل الطالب بياناته الخاصة في الاحتمالات المخصصة لذلك

اكتب رقمه السري في حقل الاتصال

أجب على captcha

انقر على أيقونة إظهار النتيجة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط

يمكن للطلاب الآن الحصول على شهادة التعليم المتوسط ​​من خلال موقع الديوان للمسابقات والامتحانات الجزائرية ، حيث يقوم الطالب بكتابة كلمة المرور الخاصة به مع اسم المستخدم الخاص به أو ما يسمى برقم التسجيل من أجل الدخول إلى موقع النتيجة

ما رابط نتائج الشهادة المتوسطة 2022

ويمكن الآن لطلاب المرحلة الإعدادية في الجزائر الحصول على نتائجهم عبر موقع المكتب الوطني للمسابقات والامتحانات بالجزائر ، من خلال رقم التسجيل وكلمة المرور ، حيث من المتوقع ظهور النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة ، حسب الطالب من خلال الموقع يعرف نتائج سنته الدراسية التي يبحث عنها الكثير لأنها من السنوات المصرية والتي ستحدد وجودهم في الثانوية أم لا.

الرمز السري لعرض نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة

يمكن للطلاب الآن معرفة النتائج من خلال كلمة المرور الخاصة بهم من خلال موقع النتائج الرسمي بمجرد ظهورها ، وذلك لتأكيد نتائج التأهيل المتوسط ​​2022