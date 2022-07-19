نتائج التاسع سوريا 2022 رَابِطْ moed.gov.sy نتائج شهادة التعليم الأساسي متي الإعلان

نتائج الصف التاسع السوري 2022، مَوعِد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي السوري 2022 والمدرسة الإعدادية الشرعية، الرَابِطْ بنتائج الصف التاسع السوري 2022، تم تداول جميع كلمات البحث على نطاق واسع عبر فهرس بحث Google خلال الساعات الماضية، خاصة بعد إعلان القناة الإخبارية السورية عن تأجيل اللقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور دارم الطباع ليوم الثلاثاء 19/7/2022 تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد. 17/7/2022، حيث من المنتظر أن يعلن الوزير عن مَوعِد إعلان نتائج التساعية خلال الاجتماع، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر الفِيْسبوك. مديرية التربية والتعليم فِيْ مخيم دمشق، وجاري الانتهاء من العمل التعويضي فِيْ باقي مديريات التربية والتعليم، وحرصاً منا على متابعة ونقل أهم الأخبار من مصادرها الرسمية، نقدم لكَمْ مباشرة رَابِطْ رسمي لاستخراج النتائج وقت إعلانها.

رَابِطْ نتيجة شهادة التعليم الأساسي

دخول الموقع “moed.gov.sy.

أو الوصول المباشر إلى تطبيق نتائج الامتحانات.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

انقر على نتائج الاختبار.

تحديد نتائج شرعية للمدرسة التاسعة أو المتوسطة.

اكتب رقم الاشتراك.

انقر فوق بدء البحث.

مَوعِد إعلان نتائج الصف التاسع والمرحَلْة الإعدادية للشريعة 2022

بعد إعلان مديرية التربية والتعليم فِيْ حقل دمشق عن انتهاء أعمال التصحيح لشهادة التعليم الأساسي، ازداد البحث بشكل ملحوظ لمعرفة مَوعِد إعلان نتائج 9 سوريا 2022، وهل كان التصحيح قد تم. اكتمل فِيْ الباقي. من العناوين ومن خلال مراقبتنا للوضع نتمنى ان تكون اعمال التصحيح والمراقبة قد اكتملت فعلا. سيتم تحضير النتيجة فِيْ الساعات القليلة المقبلة، وسيصدر الإعلان الرسمي قبل نهاية هذا الأسبوع فِيْ الأحدث.

نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022

ينتظر حوالي 327000 طالب فِيْ السنة التاسعة ونصف السنة فِيْ سوريا إعلان نتائج عام 2022.

وحيث أن وقت إعلان النتائج استغرق وقتًا طويلاً، فقد أزعج الطلاب وأولياء الأمور، لكن الوزارة أكدت أنه لا داعي للقلق وأن التأخير فِيْ مصلحة الطالب.

ويأتي ذلك بعد المراقبة والزيارات اليومية للمرافق الإصلاحية فِيْ مديريات التربية والتعليم فِيْ مختلف المحافظات لضمان الدقة فِيْ العمليات الإصلاحية.

ليحصل كل طالب على حقه فِيْ الدرجات، لأهمية هذه المرحَلْة بالنسبة للطالب والمعلم، والتي من خلالها تبدأ مرحَلْة جديدة وهِيْ المرحَلْة الثانوية التي تمكنه من دخول المرحَلْة الجامعية.

تطبيق نتائج الامتحانات

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيق نتائج الاختبارات للمساعدة فِيْ استخراج النتائج بسرعة وسهُولة.

فِيْ إطار حرص الوزارة على توفِيْر أفضل الوسائل لإعلان النتائج إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس لتوفِيْر الوقت والجهد.

وعملت الوزارة على تحديث نسخة التطبيق للتكيف مع الضغوط التي حدثت أثناء استخراج النتائج، وقدمت التطبيق عبر موقع الوزارة.