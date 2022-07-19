نتائج التاسع سوريا 2022 موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، في الساعات الأخيرة الماضية من يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر يوليو تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم، الاعلان عن نتائج التاسع سوريا 2022 وذلك عبر موقعها الرسمي، كما وأكد وزير التربية والتعليم السوري أنه في تمام الساعة السابعة مساءا سيتم ظهور وكافة نتائج الطلبة.

نتائج التاسع سوريا وزارة التربية والتعليم 2022

نشرت وزارة التربية و والتعليم السورية قبل قليل قليل عن موعد الاعلان عن نتائج التاسع 2022 سوريا، وذلك من يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر يوليو في تمام الساعة السابعة مساءا، وذلك عن طريق الرابط moed.gov.sy والذي أعدته الوزارة، والذي مكن كافة الطلاب وأولياء الأمور في سوريا التعرف على النتائج بكل سهولة.

رابط نتائج التاسع 2022 رقم الاكتتاب

وفرت وزارة التعليم السورية عبر موقعنا رابط خاص للاستعلام عن نتائج التاسع 2022 رقم الاكتتاب، وذلك لتسهيل على كافة الطلاب معرفة نتائجهم دون الذهاب الى المدرسة، وفق الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية من هنا

ومن ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الاسم ورقم الاكتتاب.

قم باختيار المحافظة التي تدرس بها.

اخيرا اضغط على عرض النتيجة.

موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

بعد طول انتظار بينت وزارة التربية والتعليم عبر موععها الرسمي موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy الاعلان عن نتائحج التاسع وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا عبر التوقيت المحلي لسوريا، وحسب ما أشارت بعض التسريبات بان نسبة النجاح هذه السنة لعام 2022 عالية جدا مقارنة بالأعوام السابقة.