نتائج التاسع فِيْ سوريا لعام 2022

بعد إعلان الوزارة عن ظهُور نتائج الصف التاسع، بدأت عمليات البحث على الروابط للرجوع إلى النتيجة، وامتحانات طلاب الصف التاسع للفصل الدراسي الثاني لعام 2022، وأجريت امتحاناتهم فِيْ فترة تموز، لذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، بدأ الطلاب فِيْ البحث عن رَابِطْ النتيجة.
نتيجة التاسعة فِيْ سوريا
أكَمْلت المدارس التاسعة السورية، فِيْ الأيام الماضية، تصحيح أوراق إجابة الطلاب، وتجميع الدرجات ومراقبتها، وتحديد الأفضل فِيْ كل قسم، وذلك بناءً على بيان الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه تم جمع نتائج الصف التاسع من جميع الشيكات والمصادقة عليها من الوزارة، كَمْا أفادت الوزارة أن طلاب الصف التاسع الأول بلغ 29 طالبًا من 13 محافظة.
خطوات التحقق من نتيجة الصف التاسع فِيْ سوريا
بعد الإعلان عن الموافقة على نتيجة الصف التاسع يبدأ الطلاب بالبحث فِيْ محرك البحث العالمي Google عن النتيجة، لذلك نقدم لكَمْ خطوات الرجوع إلى النتيجة.
- أولاً، انتقل إلى موقع ويب نتائج الصف التاسع.
- ثم اضغط على أيقونة الطالب.
- ثم اختر الاستعلام لعرض نتائج الصف التاسع لعام 2022.
- وبالمثل، يجب عليك اختيار المقاطعة التي ينتمي إليها الطالب.
- ثم يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالطالب والمدرسة والإدارة التي ينتمي إليها الطالب.
- ثم سجل رقم مقعد الطالب D، ثم اضغط على كلمة “Inquiry”.
- فِيْ النهاية، ستظهر أمامك درجة الطالب فِيْ مجموع الدرجات والنسبة المئوية لكل مادة.
- كَمْا شكرت الوزارة جميع الطلاب الذين بذلوا قصارى جهدهم خلال فترة الدراسة الماضية واستمروا فِيْ العمل. الحصول على أعلى الدرجات خلال فترات الدراسة.