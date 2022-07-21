نتائج التحصيلي الفترة الأولى والثانية عبر نظام التسجيل فِيْ قياس

سيتم اليوم الإعلان عن نتائج فترتي الإنجاز الأولى والثانية عبر موقع قياس أو من خلال رَابِطْ نظام التسجيل، وذلك بعد إعلان النتائج عبر خدمة الرسائل النصية يوم الأربعاء 21 ذو الحجة 1443، حسبما ذكرت رعاية المستفِيْدين. حساب المركز الوطني للقياس والتقويم فِيْ التعليم العالي وهِيْئة تقويم التعليم، وهِيْ إحدى النتائج المهمة التي يتم الإعلان عنها لكلاب المدرسة الثانوية بعد ظهُور نتائج المهارة خلال الأسابيع القليلة الماضية وعملية التقديم. للجامعات ستبدأ قريبًا من خلال البوابة الإلكترونية.

نتائج الإنجاز 1443

وأعلن قياس أنه سيتم إرسال نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترتين الأولى والثانية عبر الرسائل النصية على رقم هاتف الطالب المسجل فِيْ ملفه على موقع قياس، حيث سيتلقى من خلاله إشعارًا بالنتيجة. والمؤهل الذي حصل عليه وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 21 يوليو يعلن نتائج تحصيله من خلال نظام التسجيل، لمعرفة مؤهلاته وكافة التفاصيل التي يحتاجها من الموقع الرسمي البوابة الإلكترونية للنتائج. .

كيفِيْة التحقق من نتائج الإنجاز

بخطوات بسيطة وسهلة يمكنك الاطلاع على نتائج الإنجاز من خلال رَابِطْ بوابة قياس الرسمية كَمْا يلي

الدخول عبر الإنترنت

اختر محرك بحث ثم اكتب المركز الوطني للقياس والتقويم فِيْ التعليم العالي أو موقع القياس.

ستظهر الشاشة الرئيسية التي ستسجل الدخول من خلالها إلى موقع قياس.

قم بتسجيل بيانات تسجيل الدخول، والتي تشمل كلمة المرور والتسجيل المدني أو أي بيانات تتعلق بالمستخدم حددتها أثناء مرحَلْة التسجيل.

بعد التحقق وتسجيل الدخول إلى حسابك، كَمْ يجب ة الملف الشخصي ثم الاختبارات التي أجرى فِيْها الطالب الاختبار.

اختيار نتائج اختبار الإنجاز.

وكان قياس قد خاض اختبار الأداء الأكاديمي الورقي فِيْ الفترة الثانية، التي انتهت فِيْ 20 يونيو 2022، وبعد مرور شهر كامل على انتهاء الاختبارات، تم الكشف عن مَوعِد ظهُور النتيجة، والذي صادف الأربعاء. 20 تموز وهُو التزام المركز بإعلان النتيجة خلال مدة شهر كان قد حددها مسبقاً لمواعيد نتائج الاختبارات على الورق وهذا التاريخ يختلف عن نتائج الاختبارات فِيْ كَمْبيوتر. .