نتائج التحصيلي وكيفِيْة الاستعلام 1443 ومَوعِد ظهُورها فِيْ السَعُودِيْة

نتائج التحصيل وكيفِيْة التحقق 1443 تساءل العديد من الطلاب عن مَوعِد إعلان نتيجة تحقيق 1443، حيث كشف المركز الوطني للقياس التابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السَعُودِيْة عن تاريخ نتائج اختبار القياس، واختبارات القياس واحدة من أهم الاختبارات فِيْ حياة الطالب التي تحدد مصيره وحياته التعليمية بعد فترة التعليم الأساسي لدخول مرحَلْة التعليم الجامعي، وسنشرح كيفِيْة التحقق من النتائج بالخطوات الواردة فِيْ السطور التالية من مقالنا.

مَوعِد إعلان نتائج العام الدراسي 1443 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

أعلن المركز الوطني للقياس عن مَوعِد إعلان نتائج تحصيل عام 1443 هـ لطلبة الثانوية العامة، الخميس المقبل 21 يوليو، سيتم إرسال نتائج الاختبار على شكل رسائل نصية قصيرة على هُواتفهم النقالة.

خطوات ة نتائج الامتحان برقم الهُوية

للاطلاع على نتائج الإنجاز عبر الموقع الرسمي لهِيْئة التقييم والتدريب، يجب على الطالب أو الشخص الذي يستشيره اتباع الخطوات التالية –