رابط رسمي نتائج التوجيهي في الاردن 2022 tawjihi.jo، اعلنت وزارة التربية والتعليم السورية قبل أيام عن موعد نتائج التوجيهي في الأردن، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الثامن عشر من شهر أغسطس، حيث ينتظر الطلبة هذه نتائج الثانوية العامة على أحمر من الجمر، فيما أتاحت الوزارة رابط رابط رسمي نتائج التوجيهي في الاردن 2022 دون الذهاب الى المدرسة.

نتائج التوجيهي في الاردن 2022

سيتم عقد مؤتمر صحفي من قبل وزير التربية والتعليم في تمام الساعة العاشرة صباحا من صباح يوم الخميس الثامن عشر من شهر أغسطس ويتم الإعلان عن نتائج امتحانات توجيهي 2022، وسيتناول المؤتمر أسماء أوائل الطلبة على كل الأفرع، وسيتناول أيضا، نسبة النجاح لكل فرع في الثانوية العامة، والجدير بالذكر بأن نتائج التوجيهي في الاردن 2022، ستكون ظاهرة بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي عبر الموقع الخاص بالوزارة tawjihi.jo.

رابط رسمي نتائج التوجيهي في الاردن 2022

بعد طول انتظار من التعب والكد والترقب الشديد من قبل الطلبة وأولياء الأمور أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا، عن نتائج شهادة الثانوية العامة، بعد صدور بيان رسمي عبر تويتر والفيس بوك حيث يبلغ عدد طلاب الفرع العلمي 60823 طالب وطالبة، و 77830 من الفرع الأدبي،134 فرع الشرعي، مما زادت عمليات البحث حول الرابط الرسمي نتائج التوجيهي في الاردن 2022 من هنا.

الاستعلام عن نتائج توجيهي بالاسم في الأردن

يمكن الاستعلام عن نتائج توجيهي بالاسم 2022 في الأردن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالتفصيل

أولا قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي

قم باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائح توجيهي الأردن

قم بادخال الاسم رباعي ومن ثم رقم الجلوس الخاص بالطالب 2022

ثم اضغط على أيقونة ظهور ليتم استخراج نتيجة توجيهي 2022

أعلن وزير التربية والتعليم في الأردن في بيان صادر له قبل أيام عن موعد نتائج توجيهي 2022 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس ال18 من شهر أغسطس، ويتم رفع الدرجات عن طريق رابط رسمي نتائج التوجيهي في الاردن، الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بدون تعب وذلك عن طريق الاسم ورقم الجلوس.