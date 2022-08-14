رسميا .. نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن moe.gov.jo رابط نتائج الثانوية، كثرت عمليات البحث بشكل كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب حول نتائج التوجيهي 2022 في الأردن بعد الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم الأردني، وذلك بعد الإنتهاء من عملية تصحيح الإختبارات وتدقيقها، وسنتطرق الى رابط نتائج الثانوية 2022 في الأردن.

نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات توجيهي 2022 في الأردن بعد عام كامل من التعب والجد والتعب من أجل الحصول على أعلى الدرجات، والدخول التخصص الذي تريده في الجامعة، وفور انتهاء الطلبة من تقديم الاختبارات، قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بعملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتدقيقها، ومن ثم اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم، كما وبينت الوزارة بان نتائج الثانوية العامة لعام 2022 في الأردن ستكون الإلكترونية عبر موقع الوزارة.

موعد ظهور نتائج توجيهي في الأردن

موعد ظهور نتائج توجيهي في الأردن سيكون في شهر أغسطس يوم الخميس في الرابع عشر من شهر أغسطس ، وحسب أخر تصريحات بمديرية الامتحانات في المملكة الأردنية، وستكون النتيجة عن طريق لينك خاص بالنتائج moe.gov.jo ، وحسب ما يتم تداوله عن الحصول على نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الاردن عن طريق الرسائل عاري عن الصحة.

رابط نتائج الثانوية الأردن moe.gov.jo

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الثانوية الأردن عبر موقعهم الرسمي للوزارة والذي يمكن لكافة الطلبة معرفة نتائجهم بسهولة دون الذهاب الى المدرسة، ويمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية الأردن 2022، من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم

قم بفح الصفحة امامك بها خيار نتائج توجيهي 2022

قم باختيار الفرع الأدبي أو العلمي

اكتب البيانات المطلوبة، الاسم ورق الجلوس

انقر على عرض النتيجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج التوجيهي ٢٠٢٢، يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر أغسطس لعام 2022، وذلك عن طريق موقع الوزارة الرسمي moe.gov.jo، دون الذهاب الى المدرسة.