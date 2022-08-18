نتائج التوجيهي 2022 في الاردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo ،يتزايد عبر مؤشرات البحث الإلكتروني في المملكة الأردنية الهاشمية وبعد الإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة في صباح يوم الخميس ،وذلك عبر الموقع الوزاري وتأكيد استخراج النتائج من قبل مدير التربية والتعليم من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط وعدم السماع للشائعات التي يتم تداولها من قبل البعض.

نتائج التوجيهي في الأردن2022

من المنتظر صدور نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2022م في صباح اليوم الخميس الموافق ال18 من شهر أغسطس لعام 2022م ،الجدير بالذكر أن مدير التعليم وجيه عويس قرر في وقت سابق بأن نسب النجاح لهذه السنة ستكون أعلى من السنة الماضية مشيراً بالشكر والتقدير للطاقم الإداري والطلاب للجهود التي قدمها في سير الاختبارات بشكل نظامي وبدون أي مشاكل.

نتائج التوجيهي 2022 في الاردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

يتسائل الكثير من الطلاب في مدن الأردن بشكل متزايد عن نتائج التوجيهي عبر موقع وزارة التربية والتعليم وكيفية الإطلاع والحصول على النتيجة ،سنذكر فيما يلي الخطوات للإستعلام عن النتيجة:

أولا الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني

تعبئة البيانات المطلوبة من السنة الدراسية والاسم بالكامل

إدخال رقم الجلوس وتعيين الشعبة

النقر على “عرض النتيجة”

رابط tawjihi .jo نتائج التوجيهي الاردن 2022

كما ذكرنا مسبقاً عن الحدث الأكثر تداولاً في شوارع الأردن وهي إعلان نتائج التوجيهي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ،وذلك وفقاً لما قررته الوزارة عبر حسابها على تويتر بالإضافة الى عقد الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي للإعلان عن أوائل الطلبة قبل إعلان النتائج بوقت قليل كذلك تقديم التهاني والتبريكات للطلبة وأولياء أمورهم بالنجاح.

نتائج التوجيهي 2022 في الاردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo كما وتشهد دولة الأردن كل عام عدد من أوائل الطلبة والبارزين في المملكة الأردنية الهاشمية لينتقلوا من التعليم الإجباري الى التعليم الجامعي والاختياري ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم.