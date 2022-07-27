نتائج التوجيهِيْ الاردن عبر منصة tawjihi وموقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo

بعد الانتهاء من امتحانات التوجيهِيْ، تحولت محركات البحث إلى نتائج التوجيهِيْ الأردن، لذلك تساءل كل المهتمين بهذا الموضوع مَتَّى ستصدر النتائج للتحقق من مستقبل أبنائهم، والتحقق من درجاتهم التي حصلوا عليها فِيْ جميع المواد الأكاديمية. ، ومعرفة الجامعات التي يمكنهم الالتحاق بها، وسنبلغك بذلك. احصل على كل التفاصيل حول هذا الموضوع فِيْ مقال اليوم.

نتائج التوجيهِيْ الأردني

تعتبر نتائج البكالوريا أهم حدث تربوي لكل أسرة لديها طالب توجيهِيْ لأنها محور مستقبل الأبناء الذي يشغل الأسر من قبل بدء الامتحانات حتى نهايتها حتى يتمكن الجميع من رؤيتها نتائجها فور ظهُورها بوسائل إلكترونية بسيطة، حرصاً من الوزارة على طمأنة الأسر بنتائج أطفالها.

استشارة نتائج البكالوريا حسب رقم المقعد

يمكن لأسر الطلاب إلكترونياً التحقق من نتائج أبنائهم بالطريقة التالية

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم.

الضغط على خيار نتائج التوجيهِيْ الثانوية.

اكتب معلومات الطالب الذي تريد معرفة نتيجته من الاسم ورقم المقعد.

سجل الرقم فِيْ الصورة.

اتبع الخطوات لإكَمْالها بنجاح.

يرجى قراءة البيانات التي أدخلتها للتأكد من صحتها قبل تأكيد البحث للحصول على النتيجة الصحيحة.

انقر فوق كلمة البحث التي تظهر أمامك.

تعرف على النتائج الكاملة للطلاب.

تاريخ نشر نتائج الثانوية العامة فِيْ الأردن

أكثر من تاريخ تقرر إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية من قبل وزير التربية والتعليم الأردني، وجيه موسى عويس، أعلن من خلالها عن المدارس الأولى والمدن الأولى، وشرح نسب النجاح بالأرقام المطلقة، و يقدم التهاني للطلاب وأهالي الطلاب.

من خلال مقال نتائج التوجيهِيْ نوفر لكَمْ تفاصيل نتائج المرحَلْة الثانوية وتاريخ النتيجة، بالإضافة إلى طريقة الحصول على النتيجة عبر موقع الوزارة، كَمْا نوضح ماهِيْة الطريقة التعليمية. . مؤتمر لشرح التفاصيل التي تريد معرفتها.