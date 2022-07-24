نتائج التوجيهِيْ 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية www.tawjihi.jo نتائج الثانوية العامة فِيْ الاردن موقع توجيهِيْ

ينتظر جميع الطلاب إعلان نتائج امتحانات التوجيهِيْ فِيْ الأردن 2022، حتى يعرف جميع الطلاب نتائجهم ووجهتهم والجامعات الحكومية أو الخاصة التي سيلتحقون بها فِيْ العام الدراسي الجديد. أعلن محمد أبو قديس أنه سيتم الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك لتسهِيْل حصول الطلاب على نتائجهم.

نتيجة التوجيهِيْ الأردني

أصدر وزير التربية والتعليم الأردني فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية بيانا رسميا خاصا موجها إلى طلاب التوجيهِيْ للعام 2022 أعلن فِيْه ما يلي

سيتم إعلان نتائج التوجيهِيْ فِيْ 15 أغسطس 2022، بعد إجراء جميع الاختبارات وتسجيلها.

سيتم تحميل جميع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتائج إلكترونيًا بسهُولة.

التعليم الذي سيؤخذ فِيْ الاعتبار جميع الطلاب لفهم الظروف والوضع الحالي فِيْ الأردن.

وأوضح أن عملية تصحيح الامتحانات تمر بـ13 مرحَلْة وتستغرق شهرًا كاملاً، ويؤكد أن النتائج ستكون متاحة بعد أربعة أسابيع من آخر اختبار أجراه الطلاب، والذي كان فِيْ 15 يوليو.

كيفِيْة الحصول على نتائج التوجيهِيْ فِيْ الأردن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نشر النتائج إلكترونياً على موقعها الإلكتروني، بهدف التسهِيْل على الطلاب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، ويمكن الحصول على النتائج باتباع الخطوات التالية