نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين بالخطوات www.psge.ps

النتائج توجيهِيْ 2022 فلسطينمن هم طلاب المدارس الثانوية بحَلْول عام 2022 م يتطلعون إلى التحقق من درجاتهم ومستقبلهم، والانتقال إلى مرحَلْة جديدة من التعليم، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية رَابِطًْا رسميًا للتحقق نتائج التوجيهِيْ لعام 2022 متم الاستعلام عن النتيجة واستخراجها.

النتائج توجيهِيْ 2022 فلسطين

أعطيت امتحانات الثانوية العامة فِيْ فلسطين للعام 2022 م إلى أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، فِيْ جميع محافظات فلسطين، حيث بلغ عدد الأولاد 39 ألف طالب ونحو 48 ألف طالبة، موزعة على البعض. 729 لجنة امتحانات على مستوى فلسطين حيث يضم القسم الأدبي حوالي 65173 ألف طالب وطالبة فِيْ القسم العلمي نحو 23271 ألف طالب وطالبة.



نتائج توجيه وزارة التربية والتعليم 2022

مصنوع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية توفِيْر نتيجة التوجيهِيْ 2022و على موقع وزارة التربية والتعليم بالذهاب إلى الرَابِطْ الخاص نتائج الدليل لعام 2022 ميقوم الطلاب بالنقر فوق هذا الارتباط (https//www.psge.ps) حتى يتم إدخال وكتابة الاسم ورقم المقعد للحصول على النتيجة.

ما هُو المبلغ المتبقي لنتائج التوجيهِيْ لعام 2022

وأوضح مدير عام القياس والتقويم فِيْ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، خلال بيان رسمي، بخصوص الأمر نتيجة التوجيهِيْ لعام 2022 موكشف أن إجراءات التصحيح لجميع المواد ستنتهِيْ يوم الخميس 21 يوليو 2022، وأن مَوعِد النتيجة النهائية سيعرض رسميا بعد أسبوع واحد فقط.

كيفِيْة الاستشارة والحصول على نتيجة توجيهِيْ فلسطين 2022 م

احصل على نتيجة التوجيهِيْ 2022 بالاسم أو رقم المقعد، سيتم اتباع الخطوات التالية