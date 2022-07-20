نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين .. مَتَّى مَوعِد إعلان نتائج الثانوية العامة فِيْ فلسطين بالإسم تعرف على التفاصيل

ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة فِيْ مختلف محافظات فلسطين نتائج توجيه 2022 فلسطين، وسط حالة من القلق التي تحدث بالتزامن مع اقتراب مَوعِد إعلان نتائج ثانويات التوجيهِيْ 2022، وهذا هُو بعد أن أكَمْل الطلاب الامتحانات فِيْ قطاع غزة، والتي انتهت يوم الاثنين الماضي الموافق 4 يوليو 2022. وبحسب الطلاب، فإن امتحانات التوجيهِيْ هذا العام لم تكن سهلة كَمْا كانت فِيْ السنوات السابقة.

فِيْ السياق ذاته نفت وزارة التربية والتعليم فِيْ الضفة الغربية. ما تداولته بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك وتويتر”. بخصوص إعلان نتائج الثانوية العامة 2022، التوجيه الفلسطيني. وسرت بعض الشائعات بأن مَوعِد إعلان النتائج سيكون الأحد 17 يوليو.

النتائج توجيهِيْ 2022 فلسطين

وأشار إلى ذلك محمد عوض مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من المقرر نشر نتائج توجيه فلسطين 2022 فِيْ نهاية شهر تموز. يؤكد لطلاب المدارس الثانوية أن النتائج ستكون واعدة وذات معدلات نجاح عالية. هذا يتوافق مع مؤشرات التصحيح الملحوظة فِيْ المواد التي اكتملت اليوم.

نتائج الثانوية العامة الفلسطينية

وبلغ عدد طلاب المدارس الثانوية فِيْ فلسطين وقطاع غزة هذا العام 2022، وعددهم 87 ألف طالب وطالبة فِيْ مختلف المحافظات. وأوضح محمد عوض، نائب الأمين المساعد لشؤون القياس والتقويم فِيْ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وشمل هذا العدد 39 ألف طالب و 48 ألف طالبة. علما أن هذا العدد توزع على 729 غرفة امتحان فِيْ جميع المحافظات الفلسطينية.

بالتفصيل، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات التوجيهِيْ فِيْ فلسطين لهذا العام فِيْ القسم العلمي قرابة 23271 ألف طالب وطالبة. بلغ عدد الطلاب فِيْ الفرع الأدبي حوالي 65173 طالباً. أما فرع ريادة الأعمال فقد خضع للاختبارات 4123 طالباً وطالبة. وفِيْ فرع الشريعة بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان التوجيهِيْ 1418 طالباً. أما الفروع الأخرى التي اكتملت والتي تشمل الفروع الصناعية والفندقية والاقتصاد المنزلي، فقد بلغ عدد الطلاب هذا العام 3146 طالبًا.

فحص نتائج التوجيهِيْ فِيْ فلسطين 2022

فحص نتائج توجيهِيْ فلسطين 2022. سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. يسمح هذا للطلاب باستشارة النتائج بالاسم. وسيتم رفع النتائج على الموقع فور إعلان الوزارة عن نسب ودرجات النجاح لهذا العام، فِيْ مؤتمر صحفِيْ، سيتم خلاله الإعلان عن أسماء المرشحين الرئيسيين لهذا العام.

نتائج الثانوية العامة باسم فلسطين من خلال الرسائل النصية.

تقدم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خدمة إرسال نتائج الثانوية العامة بالاسم من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول. تتم هذه الخدمة عن طريق إرسال رمز (W) أو (G) للطلاب فِيْ قطاع غزة. يتم ذلك من خلال الرقم 37021. بمجرد إصدار النتيجة، يتم إرسال النتيجة إلى الطالب المشترك عن طريق رسالة نصية.

نتائج الثانوية العامة فِيْ فلسطين 2022

وفِيْ آخر الأخبار المتداولة فِيْ الصحف حول نتائج الثانوية العامة فِيْ فلسطين 2022 أكد ذلك “محمد عوض” مدير القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم. سيتم تحديد المَوعِد الرسمي لإعلان نتائج “توجيهِيْ 2022” فِيْ فلسطين مطلع الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن مرحَلْة التصحيح الامتحاني يجري حاليا تطويرها فِيْ الخطوة الأخيرة والتي ستستغرق نحو ثلاثة أيام.