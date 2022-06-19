نتائج الثالث المتوسط العراق 2022 الدور الاول عبر وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني

نتائج المتوسط ​​الثالث العراق 2022 تتزايد عمليات البحث بشكل كبير في عموم العراق حول نتائج المتوسط ​​الثالث في العراق وخطوات استخلاصها من خلال رقم امتحان الطالب في الجولة الأولى ، بعد انتهاء الجولة الأولى من عمليات تصحيح الامتحانات للطلاب ، ولهذا قامت الوزارة قدم روابط مباشرة من أجل الحصول على النتائج.

نتائج المتوسط ​​الثالث العراق 2022

من جهتها اعلنت وزارة التربية العراقية رسميا انها انتهت من جميع عمليات التصحيح والمراجعة لامتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط ​​العراقي ، وستنشر النتيجة على موقع وزارة التربية العراقية رسميا. الثلث الأوسط في العراق من الفئات المهمة ، حيث يدرس عدد كبير من أولياء الأمور.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بدأت عمليات تصحيح أوراق الامتحان بعد أيام قليلة من انتهاء الجولة الأولى من الصف الثالث المتوسط ​​، في ضوء الإجراءات الوقائية الصارمة التي أبرمتها الوزارة حفاظاً على السلامة. من الطلاب والمدرسين على حد سواء وتحسين العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا وتحولاته في الدولة.