نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني “رابط شغال” جميع المحافظات

نتائج المرحلة الاولى من المتوسط الثالث 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحان الخاص بك “رابط العمل” نقدمها لكم الآن حيث يريد عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات حول على مدار الساعة للاستعلام عن تلك النتائج ، والتي من المقرر أن تبدأ الإعلانات عبر الإنترنت بعد بضع ساعات من الآن فصاعدًا ، سنبلغك بها من خلال موقعك الإخباري
نتائج الدور الاول الوسيط الثالث 2022
نتائج المتوسط الثالث 2022 ، دور أول عشرات الآلاف من الطلاب الذين يرغبون في الاستفسار عنها عبر الإنترنت ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تصحيح العلامات ومراقبتها قد بدأ من أجل البدء في إعلان النتائج تدريجياً. من الدرجة الثالثة المتوسطة ، الجولة الأولى ، حيث سيتم استخدام الموقع. حرصاً منها على وزارة التربية والتعليم العراقية ، من أجل عرض إمكانيات الاستفسار عن هذه النتائج عبر الإنترنت ، بعد إجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط مؤخراً ، من خلال تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بإجراء امتحانات الطلاب في مأمن من أي نوع من انتشار العدوى. فيروس كورونا او اي نوع من محاولات الغش داخل اللجان. نستعرض معكم الآن ونتابع معكم من خلال الفقرة التالية من هذه المقالة طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج عبر الإنترنت
خطوات الاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط 202
ستتمكن بسهولة من الاستفسار عن نتائج الطبقة الوسطى من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمجرد دخولك للموقع واختيار المربع للاستعلام عن نتائج الطلاب والبدء باتباع الخطوات التالية: –
- لفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي
- اختر رمز استعلام نتائج الطلاب
- البدء في الاستفسار عن نتائج الفصل الثالث المتوسط الجولة الأولى
- ابدأ في تسجيل اسم الطالب بالأيقونة المخصصة له
- سجل رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص لذلك
- الضغط على أيقونة الاستعلام أو عرض النتائج ، بحيث تكون أمامك على الفور مع إعلان النتائج بنجاح
- علما أنه حتى اللحظة الحالية لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لإعلان هذه النتائج