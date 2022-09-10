“إليكم” نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 “نتائجنــا” الإستعلام عن النتائج بالرقم الإمتحاني ،بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية في الأيام القليلة الماضية عن انتهاء عمليات التصحيح الخاصة بالطلبة الذي لم يجتازوا الدور الأول بنجاح ،كما ووضحت لأولياء الأمور والطلبة عن ألية الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الوزارة والإطلاع على كشف الدرجات الخاص بالطالب.

نتائج المتوسط ​​الثالث للجولة الثانية 2022

أفادت بعض المصادر المقربة من وزارة التربية العراقية أن نتائج المعدل الثالث للجولة الثانية 2022 سيتم رفعها على الإنترنت خلال الساعات القليلة القادمة، ليتمكن جميع الطلاب من رؤية النتيجة إلكترونيا بسهُولة، حيث أن النتيجة هِيْ مجدول للنشر عبر المواقع الرسمية. وأشارت المصادر إلى أن النتائج سبق نشرها فِيْ عدد كبير من المحافظات العراقية على التوالي، وأن عشرات الطلاب فِيْ المحافظات الأخرى سيعلن عنها فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري. تمهِيْدا لاستلام تسجيل الطلاب بالتنسيق وقبول رسوم القبول فِيْ الجامعات العراقية.

كيفية الاطلاع على نتائج المتوسط ​​الثالث للجولة الثانية 2022

أما بالنسبة لأساليب وخطوات استخلاص نتائج المتوسط ​​الثالث للجولة الثانية 2022 العراق، فهِيْ تتم من خلال اللجوء إلى أحد المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية، والتي تم الإعلان عنها منذ فترة، وهِيْ كذلك الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى موقع النتائج الخاص بنا، والموقع الناجح وغيرهما، حيث تقدم هذه المواقع نتائج الطلاب على شكل ملفات pdf ليسهل عليهم تنزيلها عبر الإنترنت، و يتم ذلك باتباع الخطوات التالية :

بعد الضغط رَابِطْ موقع الوزارة.

يحدد الطالب نتائج المعدل الثالث للجولة الثانية 2022.

ثم اختر اسم المقاطعة التي تنتمي إليها.

وانقر على زر تنزيل النتيجة.

يبحث عن اسمك ورقم الاختبار ليعرض لك تفاصيل النتيجة فِيْ الدرجات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر الإعلان عن النتائج عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية وخدمة نتائج الامتحانات، وأشارت المصادر إلى أن النتائج قد تم نشرها بالفعل فِيْ عدد كبير من المحافظات العراقية تباعا. لكن هناك العديد من المحافظات التي لم يتم الإعلان عنها، يتم الإعلان عن نتائج الطلاب فِيْ هذه المحافظات هذا الأسبوع، وتابعنا لنكون قادرين على إبلاغك بنتائجك فور إعلانها.

الآن، يمكن لجميع طلاب المرحَلْة الثانية من المرحَلْة الثالثة لعام 2022 التحقق من نتائجهم بسهُولة من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ثم اختيار مربع النتائج الثالث والبدء فِيْ تسجيل بياناتهم ثم الضغط على زر الاستعلام للحصول على النتائج. ولكن هناك العديد من المحافظات التي لم يتم الإعلان عن النتائج فِيْها، تابعونا وسنعرضها عليكَمْ فور نشرها على موقع الوزارة.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية الآن نتائج طلاب الصف الثالث للصف الثالث فِيْ المرحَلْة الثانية لعام 2022 على موقعها الرسمي على الإنترنت، كَمْا قامت بإتاحتها على موقع النتائج الخاص بنا، والتي يمكنهم من خلالها الحصول على النتائج بسهُولة مع الامتحان. الرقم حسب الحكومة التي ينتمي إليها الطالب، وإذا كانت لديك شكوك أو استفسارات.

الان يمكنك الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والاطلاع على نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 عن طريق الدخول الى الموقع الرسمي واختيار الخانة الخاصة بنتائج المتوسط ​​الثالث 2022 ومن ثم البدء فِيْ ادخال البيانات المطلوبة لرقم الامتحان، الاسم، إلخ. ثم اضغط على زر الاستشارة.

“إليكم” نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 “نتائجنــا” الإستعلام عن النتائج بالرقم الإمتحاني كما وضعت الوزارة عدد من المنصات والخدمات الإلكترونية التعليمية التي تساعد الطلبة على التواصل المستمر مع المعلم والطاقم الإداري والإطلاع على كل جديد.