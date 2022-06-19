نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث 2022 لجميع المحافظات ، سجلت نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث – خلال الساعات القليلة الماضية – النسبة الأكبر من عمليات البحث بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم في العراق أنها ستكون متاحة لل جميع الطلاب على موقع “Successful”. لذلك يبحث عنه آلاف الطلاب وينتظرون ظهوره الرسمي ، خاصة وأن وزارة التربية العراقية أعلنت في السادس من آذار / مارس الماضي أنها ستكون متاحة للجميع خلال هذه الفترة. والان نترككم بنتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط ​​الخارجي للعام 2021-2022 وطريقة الاستفسار عنها بكل سهولة.

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على تسهيل كافة الإجراءات على الطلاب في كافة الأمور المتعلقة بالحصول على درجاتهم للصف الثالث المتوسط ​​الخارجي في العراق الذي يعتبر من أهم الفصول الدراسية ، ولهذا السبب فإن عمليات البحث دائماً أثيرت حول خطوات الحصول على النتائج ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومواقع أخرى. شركة تابعة

نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث لجميع المحافظات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق في أكثر من بيان رسمي ، أن الموعد النهائي لإعلان نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث 2022 قريب جدا ، على مستوى جميع محافظات العراق. يجب أن يتم ذلك بعد التأكد من اكتمال مراقبة درجات الطلاب والطالبات بشكل عام وإتمام عمليات التصحيح بشكل كامل.

وذكرت أنه حتى الآن يتم ترتيب بعض القوائم حتى تصادق عليها وزارة التربية العراقية رسمياً. كما تم إيضاح بعض الشروط والإجراءات الخاصة بتحويل طلاب المرحلة المتوسطة الثالثة خارجياً على النحو التالي:

بعد تقديم المستندات التي تحتوي على تفاصيل مكان إقامة كل طالب ، يتم نقل جميع الطلاب والطالبات بين مديريات التعليم العام ، دون مراعاة نجاح الطالب.

وكذلك في حال نجاح الطالب يتم نقله داخل المديرية ومنع الطلاب من الانتقال من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية. كما يمنع الطلاب من الانتقال من مدارسهم العامة إلى مدارسهم الخاصة.

رابط للاستعلام عن نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث

قدمت وزارة التربية والتعليم العراقية نهاية لهذه الغاية للاستعلام عن نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 خارجي لعرض النتائج من خلاله لجميع الطلاب من مختلف محافظات العراق. وذلك عن طريق الدخول إلى موقع “نتائجنا” ثم إدخال كافة المعلومات التي يطلبها الموقع من المحافظة أو اسم الطالب وغيره.

ويتابع معكم لحظة بلحظة نتائج العرض الوسيط الخارجي الثالث 2022 ليقدم لكم على طبق من ذهب. وتقديم كافة المعلومات التي تحتاجها للاستفسار عنها. وهنا انتهينا من هذا التقرير. تابعنا.