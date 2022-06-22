نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية نتائجنا results.mlazemna

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 الجولة الاولى ، من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2022 الجولة الأولى في العراق للعام الدراسي الحالي برقم الامتحان في الأيام القليلة المقبلة عبر موقع النتائج لدينا وناجحة بصيغة pdf. يشار إلى أن طلاب وطالبات العراق اجتازوا امتحانات المتوسط ​​الثالث للعام الدراسي 2022/2021. في ظروف جيدة وتحت اجراءات احترازية مشددة تفرضها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب. حاليًا ، يُعرف محرك بحث Google والعديد من منصات التواصل الاجتماعي في العراق. العديد من عمليات البحث عن تاريخ نتيجة الدرجة المتوسطة الثالثة وطريقة الاستعلام عنها بمجرد ظهورها رسميًا. هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في الأسطر التالية من هذه المقالة.

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 الجولة الاولى

سننشر لكم عبر موقع ثقافني الاخباري جميع نتائج طلبة الصف الثالث المتوسط ​​2022 الدور الاول الابتدائي والخارجي في جميع محافظات العراق الرصافة. الكرخ والبصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك. ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوى ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، الكرخ الأول ، الكرخ الثاني ، الكرخ الثالث. الرصافة الاولى والثانية الرصافة الثالثة السليمانية واسط اربيل دهوك. وباقي المحافظات العراقية الاخرى.

رابط نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 الجولة الاولى

علاوة على ذلك ، يمكن استخراج نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 لجميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية بسهولة باتباع الخطوات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أو الدخول إلى الموقع المعتمد من الوزارة. كانت خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​2022 كما يلي:

أولاً: الطريقة الصحية هي الدخول إلى موقع النتائج الخاص بنا عن طريق كتابة الرابط https://results.mlazemna.com/ على محرك بحث Google.

ثم يجب عليك اختيار الايقونة للاستعلام عن نتائج الوسيط الثالث في العراق

وكذلك اختيار المحافظة التي يدرس فيها الطالب

ثم في النهاية ، انقر فوق رمز نتيجة التنزيل.

هنا نبلغكم نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه بالتفصيل والدقة عن أهم الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية بالإمكان الاستفسار عن نتائج الجولة الأولى للمتوسط ​​الثالث 2022.