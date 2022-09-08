معرفة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني موقع نتائجنا، من المقرر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 عبر موقع نتائجنا حيث أفاده المصادر الخاصة للتربية والتعليم عن الانتهاء عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة بنسبه 100 % وتم الإعلان بشكل رسمي عبر موقع الوزارة عن نتائج الثالث المتوسط في بعض المحافظات العراقية ولكن يتبقى محافظات لم يتم اعلان النتائج بها.

نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا

تم ظهور نتائج الثالث متوسطا 2022 عبر موقع نتائجنا في كافة المحافظات العراقية وما زالت هناك عدة محافظات لم يتم الإعلان عن النتائج حيث يترقب الطلاب في جمهورية العراق ظهور نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني ويمكن تحميل النتائج بصيغه pdf فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتائج مبشرة ومرتفعة واطمنت الجميع عن ارتفاع نسب النجاح بشكل واضح وكبير مقارنة بالعوامل السابقة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022

حرصا وزاره التربية والتعليم على مصلحة كافة أبناء الطلاب من خلال تفعيل المواقع الإلكترونية لمعرفة نتائج الطلاب في المحافظات العراقية بالاعتماد على رقم الخدمة المقدم للطلاب ويمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسطا عبر موقع نتائجنا بالنسبة إلى المحافظات التي ظهرت فيها نتائج الثالث متوسط تمكن معرفة النتيجة عبر الرابط الثاني من هنا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسطا 2022 عبر موقع نتائجنا وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع نتائجنا التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.

تحديد نتائج الثالث متوسط.

يجب عليك اختيار المحافظة التي قدمت الاختبارات بها.

في ملفات لكل المحافظة ملفها الخاص بها.

بعد أن يحدد الطالب المحافظة يضغط على زر تنزيل النتيجة.

بعد تلك الخطوات سوف تظهر لك النتيجة ويمكنك نشرها أو لم يتم النشر وفي حالة ظهور النتيجة في محافظة التابعة لها يقوم الطالب إدخال بيناته لكي تظهر له نتيجة كاملة.

موعد نتائج الثالث متوسط 2022

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الثالث المتوسط والتي ظهرت لأغلب الطلاب عبر موقع نتائجنا في المحافظة العراقية لا زالت هناك محافظات أخرى لم يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني حيث يرتقب الطلاب نتائج الصف الثالث متوسطا في باقي المحافظات العراقية.

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر مواقعها الرسمية إمكانية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني لعام 2022 حيث يمكن للطالب تحميل نتيجته بصيغة pdf من خلال اتباع الخطوات التي تم ذكرها في الأعلى.