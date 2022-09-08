نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني جميع المحافظات العراقية ،أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في الأيام القليلة الماضية عن بداية إعلان النتائج الخاصة بالدور الثاني لكافة المراحل التعليمية ،بالإضافة الى عدم إصدارها مرة واحدة الى جميع المحافظات بسبب اعتماد بعض المحافظات النتائج دون غيرها كذلك سهولة حصول الطالب على نتيجته والإطلاع على كشف الدرجات الخاص به.

متوسط ​​نتائج الجولة الثالثة لعام 2022 في جميع المحافظات العراقية

اكدت وزارة التربية العراقية الانتهاء رسميا من تصحيح وة نماذج الاختبار اعتباراً من أول من أمس، وبدأت الوزارة فِيْ رفع نتائج المعدل العراقي الثالث واحداً تلو الآخر. تحميل جميع النتائج بصيغة pdf على موقع الوزارة.

الآن من الممكن الوصول إلى ارتباط نتائج المعدل الثالث للعراق للاطلاع على النتيجة بعد تفعيلها مباشرة بواسطة وزارة التربية العراقيةالتي أكدت أمس تتويج استعراض كل ما يتعلق بدرجات الطلاب، وقبل لحظات بدأت عملية رفعها. النتيجة الوسيطة الثالثة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور التحقق من النتائج من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالذهاب إلى قائمة نتائج الموقع الرسمي والاختيار متوسط ​​نتائج الصف الثالث 2022ثم ابدأ فِيْ كتابة رقم الاختبار المخصص للطالب، ثم انقر فِيْ النهاية على رمز عرض النتائج.

يشار الى ان امتحانات الصف الثالث المتوسط ​​2022 العراق اقيمت فِيْ السابع والعشرين من ايار عام 2022 للمدارس التركَمْانية والكردية اضافة الى دراسات اللغة العربية وقبل دقائق اعلنت وزارة التربية العراقية الانتهاء. تصحيح الامتحان والنتيجة النهائية قد تم تحميلها بالفعل على موقع النتائج وموقع النجاح وموقع الوزارة، لذا عزيزي القارئ يمكنك تحميل ملاحظات الجولة الأولى بصيغة pdf والاطلاع على النتيجة.

خطوات نتيجة المتوسط ​​الثالث للجولة الثانية 2022

إنها أسرع خطوة تسمح لك بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية نتيجة الصف الثالث النقاط التالية تتبع:

الغضب موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. أو تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا. تحديد الفصل الثالث متوسط. الضغط على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. سجل رقم الامتحان المخصص للطالب. يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور من الذكور والإناث كتابة مربع اسم الطالب. انقر فوق عرض النتيجة.

رابط نتائج الشوط الثالث جولة 2022

مسموح موقع نتائجنا المسؤول فِيْ العراق كرس نفسه لرفع النتائج النتيجة 3 متوسط ​​العراق 2022 كالآتي:

أولا، اذهب إلى الموقع نتائجنا.

اختيار المقاطعة.

انقر فوق تنزيل.

التعرف على جميع النتائج من خلال الإعلانات فِيْ pdf.

كَمْا كشفت رَابِطْ إلى موقع النتائج وموقع ناجح الانتهاء من رفع النتيجة للمحافظات التالية (نينوى، ديالى، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، النجف، القادسية، صلاح الدين، واسط، دهُوك، الأنبار، السلمانية، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى)، وكشف الموقع عن أطيب تمنياته بالنجاح والتوفِيْق لجميع الطلاب والطالبات فِيْ المستقبل بإذن الله.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني جميع المحافظات العراقية كذلك قدمت الوزارة عدد من الصفحات الإلكترونية التي تسمح للطلبة وأولياء الأمور بالإطلاع على البرامج التعليمية بسهولة ومتابعة كل جديد بالإضافة الى الرد على الاستفسارات والشكاوي.