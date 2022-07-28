نتائج الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس، أعلن المعهد الأزهري قبل ساعات عن موعد نتائج الثانوية الأزهرية وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا، كما وسيتم عرض بث صحفي مباشر عبر وسائل الإعلام المصرية، وعبر المواقع التواصل الإجتماعي، عن أوائل الثانوية العامة الازهرية، حيث تم وضع رابط خاص لعملية نتائج الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر موقعهم الرسمي .

نتائج الثانوية الازهرية 2022

خلال ساعات قليلة سيتم ظهور نتائج الثانوية الازهرية 2022 وذلك بعد الانتهاء من اعتمادها من المعهد الأزهري في مصر، وسيتم بث مؤتمر صحفي كبير في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر يوليو الإعلان عن اوائل الطلبة بفرعيه العلمي والادبي، والإعلان بشكل رسمي عن نتائج الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022

في الآونة الاخيرة كثرت عمليات البحث بشكل كبير حول موعد نتائج الثانوية الأزهرية، حيث أشارت بعض المصادر عن انتهاء عمليات التصحيح ، لكافة الأقسام، ومن المفترض خلال ساعات يتم الإعلان عنها كما يمكن لأي طالب وطالبة الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022 بشكل الإلكتروني ، وذلك من خلال الرابط الخاص ببوابة المعهد الازهري، للتسهيل على الطلبة من فحص درجاتهم بدون عناء.

رابط نتائج الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس

يمكن لكافة الطلبة الثانوية العامة المعهد الأزهري معرفة نتائجهم وذلك من خلال بوابة الأزهر الالكترونية الخاصة بمعهد الأزهري، من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع كافة الخطوات التالية عند الفحص الدرجات

قم بالدخول على بوابة الأزهر الالكترونية

ثم قم بوضع رقم الجلوس الخاص بالطالب

اضغط على استعلام النتيجة

سيتم اظهار النتيجة فور الضغط على استعلام .

بعد أيام من الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة الأزهرية، وقيام المعهد الأزهري بتصحيح كافة الأوراق لكافة الطلبة، ومن ثم تدقيقها، واعتمادها من رئيس المعهد الازهري، اليوم تم الاعلان عن موعد نتائج المعهد الأزهري، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا، وسيتم عرض مؤتمر صحفي لبيان أسماء الأوائل كما وسيتم عرض نتائج الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عن طريق بوابة المعهد الأزهري الالكترونية.