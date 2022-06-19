نتائج الثانوية العامة قطر ٢٠٢٢ حسب المقعد عبر eduservices.edu.gov.qa بوابة خدمات الجمهور

نفسر تفاصيل الإعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الجولة الأولى والتي ستعلن نتائج طلاب المرحلة الثانوية للعام 2021/2022 عبر الرابط eduservices.edu.gov.qa بوابة الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة قطر 2022 بعد الانتهاء من مراقبة وتصحيح سجلات الطلاب على أن تكتمل. أُعلن رسمياً يوم الاثنين 20/6/2020 م ، ويحق للطلاب والطالبات استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2022 برقم واسم المقعد.

وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة قطر 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم القطرية ، عبر تغريدة على موقعها الرسمي على تويتر ، أن موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة للجولة الأولى من العام الدراسي 2021/2022 سيكون ظهر يوم الإثنين 20 يونيو الجاري ، 2022 الموافق 21 ذو القعدة 1443 ، من خلال بوابة الخدمات العامة eduservices.edu.gov .qa ، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات استخراج النتيجة إلكترونيًا.

الموقع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2022

تصدرت محركات البحث ، خلال الفترة التالية ، طرق الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة في قطر 2021/2022 ، من خلال رقم هوية الطالب ورقم مقعده ، ليتمكن الطلاب من الوصول إلى الموقع الرسمي للبوابة العامة للوزارة القطرية. التعليم واستخراج النتيجة بكل سهولة.

بوابة الخدمات العامة eduservices.edu.gov.qa

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بقطر 2022

باتباع الخطوات التالية ، يتيح متصفح البحث الوصول إلى رابط بوابة الخدمات العامة واستخراج نتيجة الشهادة الثانوية العامة قطر الجولة الأولى 2021/2022 ، بعد الإعلان عنها رسميًا يوم الاثنين المقبل 20/6/202.

الدخول إلى رابط البوابة العامة لوزارة التربية والتعليم قطر المرفق أعلاه.

أدخل رقم مقعد الطالب أو رقم المقعد أو تاريخ الميلاد.

يمكن أيضًا الاستفسار عن النتيجة عن طريق الدخول إلى البوابة وكتابة رقم هوية الطالب.

بعد ذلك ، بالنقر فوق علامة التبويب عرض النتيجة ، تظهر صفحة مفصلة بتقديرات الطالب في غضون لحظات قليلة.

وزارة التربية والتعليم قطر

وتوقع وزير التربية والتعليم أن تكون نتائج الطلاب واعدة ولا داعي للقلق ، خاصة أن البعض اشتكى من امتحاني الرياضيات والفيزياء ، وتعمل الوزارة خلال ساعات قليلة على رفع نتائج الطلاب إلكترونيًا عبر البوابة العامة.

ومن خلال إعلان وزارة التربية والتعليم العالي القطرية ، عبر موقع التدوين العالمي ، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لقطر 2022 ، يجري حاليًا إعداد رابط بوابة الجمهورية لعرض بيانات الطلاب. النتيجة في التاريخ المحدد.